LIVE TMW - Inter revolution: addio Spalletti, Conte a Madrid nella delegazione

Fonte: Inviato a Milano, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cambio di rotta in casa Inter. Dopo due anni, il club nerazzurro ha deciso di divorziare da Luciano Spalletti, nonostante altri due anni di contratto. Il prossimo allenatore sarà Antonio Conte: una vera e propria rivoluzione targata Suning, per rilanciare le ambizioni del club nerazzurro. Su TMW, tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

14.10 - Conte a Madrid nella delegazione nerazzurra - La prima uscita ufficiale di Antonio Conte da allenatore dell'Inter sarà a Madrid. Il tecnico leccese sarà al Wanda Metropolitano ad assistere alla finale di Champions League tra Tottenham e Liverpool insieme ai vertici del club, ovvero Marotta e Steven Zhang.

13.21 - Inter-Spalletti, servirà intesa sulla buonuscita - Servirà un accordo tra l'Inter e Luciano Spalletti per trattare sulla buonuscita. Ad oggi non è programmato un incontro tra le parti, ma il tecnico di Certaldo è legato alla società nerazzurra da altri due anni di contratto e il costo di Spalletti e del suo staff - da qui a giugno 2021 - è di 28 milioni di euro tasse comprese.

13.03 - La Curva Nord saluta Luciano Spalletti - Dopo l'ufficialità del divorzio tra l'Inter e Luciano Spalletti, è arrivato un comunicato della Curva Nord che ha salutato il tecnico di Certaldo: "Riteniamo Spalletti esser stato onorevole interprete della signorilità e dei valori che vorremmo sempre venissero rispettati da chi prenderà il suo posto in futuro. (Clicca qui per la lettera integrale).

13.01 - Domani l'ufficialità di Conte - E' attesa per domani l'ufficialità di Antonio Conte come nuovo allenatore dell'Inter: la presentazione, invece, ci sarà dopo la finale di Champions League di Madrid, nei primi giorni della prossima settimana.

12.05 - Il saluto di Steven Zhang a Spalletti - Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha così salutato Luciano Spalletti: "Un allenatore, un insegnante, un amico. Hai sempre fatto del tuo meglio, con la pioggia o col sereno. Quest'avventura di due anni significa molto per l'Inter e per me personalmente. Non dimenticheremo la tua dedizione a questa squadra e ti ringraziamo tutti dal profondo del cuore. Una volta che sei stato allenatore dell'Inter sarai sempre il mio allenatore. Grazie mister Spalletti",

12.00 - Inter, cambio di rotta: divorzio ufficiale da Spalletti - Con un comunicato, l'Inter questa mattina ha comunicato l'esonero di Luciano Spalletti: "FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme".