LIVE TMW - Inter, Icardi: "Futuro al Barça? Sto bene a Milano"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Lorenzo Di Benedetto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il capitano dell'Inter, Mauro Icardi, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal Camp Nou, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Barcellona. Queste le sue parole:

Ha mai pensato di tornare a Barcellona?

"Sto molto bene a Milano, sto bene all'Inter e per il momento non penso assolutamente di partire, non ho questa necessità. Il mio passato qui è stata una cosa importante nella mia carriera, ringrazio tutti per quello che ho imparato nella mia avventura in blaugrana. Tornare a Barcellona è importante per me, qui ho iniziato la mia carriera e giocare al Camp Nou è una cosa molto speciale per me".

Ha ricevuto offerte?

"Le offerte ci sono sempre, ma sono concentrato sull'Inter e in estate ho rifiutato alcune possibilità perché volevo giocare la Champions con questa maglia. Ripeto, per il momento non penso a partite".

Come sta andando Vecino?

"E' un giocatore fondamentale per noi, corre e gioca bene la palla. Sta migliorando tanto e l'anno scorso ha contribuito alla qualificazione in Champions".

Resterai all'Inter?

"Lo ripeto ogni settimana, non c'è bisogno di farlo ancora. Sto molto bene a Milano".

Le è dispiaciuto dell'infortunio di Messi?

"La reazione è stata: 'che peccato!", perché giocare con i migliori fa piacere. Abbiamo la fortuna che non ci sarà e cercheremo di sfruttare questa cosa per vincere".