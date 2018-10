LIVE TMW - Inter, iniziata l'assemblea dei soci: Steven Zhang nuovo presidente

Fonte: Con la collaborazione dell'inviato, Alessandro Rimi

12.50 - Amici di Tuttomercatoweb.com, buongiorno! La nostra redazione vi dà il benvenuto al live dell'assemblea dei soci dell'Inter. Il club nerazzurro volta pagina: addio dopo cinque anni a Erik Thohir (in attesa che venda il suo 31% di quote) e un benvenuto al 21° presidente nerazzurro, il più giovane (26 anni) dell’era moderna. L’assemblea dei soci oggi ratificherà la nomina di Steven Zhang ma anche l’approvazione del bilancio al 30 giugno, con un rosso di 'appena' 18 milioni di euro.

12.55 - Giuseppe Marotta è praticamente un nuovo dirigente dell'Inter. Manca solo l'ufficialità - che comunque potrebbe arrivare a ore - ma l'ex amministratore delegato della Juventus (con cui sta trattando la rescissione) ha di fronte la sua nuova sfida. Nella notte le parti sono giunte a un accordo e, almeno per ora, non ci saranno scossoni in dirigenza. Quindi Antonello e Gardini, i principali indiziati per andarsene, rimarranno all'Inter. Per loro, però, non c'è un rinnovo contrattuale all'orizzonte, diversamente da quanto prospettato prima dell'addio di Marotta alla Juve.

13.00 - In casa Inter finisce l’era Thohir. Adesso è ufficiale: Steven Zhang è il nuovo presidente dell'Inter. Questo il tweet del club nerazzurro che dà il benvenuto al neo numero uno della società milanese:

13.15 - Steven Zhang, nuovo presidente dell'Inter, secondo quanto rivelato da Sky Sport è arrivato poco prima delle 13 all'Hotel Magna Pars di Milano. Alle ore 14, in quel luogo, inizierà l'assemblea dei soci nerazzurri: all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del bilancio di esercizio fino al 30 giugno 2018, verrà anche formalizzata la nuova carica di Zhang.

13.50 - A pochi minuti dall'inizio dell'Assemblea degli Azionisti, l'Hotel Magna Pars ha già accolto diversi volti noti in casa nerazzurra. Dopo il nuovo presidente Steven Zhang, si sono presentati il Chief Officer Giovanni Gardini, l'amministratore delegato Alessandro Antonello e Gianfelice Facchetti, uno degli azionisti. Lo riporta Fcinternews.it.

14.05 - Iniziata da poco l'assemblea dei soci. Presenti Antonello, Gardini, Steven Zhang e Ausilio.