LIVE TMW - Inter-Juve, Sarri: "Andiamo a giocarla, per lo Scudetto vale zero"

Vigilia di Inter-Juventus, da sempre il derby d'Italia. Presso la sala stampa dell'Allianz Stadium parla il tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri.

Quanto è difficile convincere Dybala che dall'inizio possa giocare Higuain o viceversa?

"C'è solo da decidere. Poi ci può stare che un giocatore sia arrabbiato perché rimanere fuori, lo ritengo un aspetto positivo. Facciamo l'ultimo allenamento e poi vediamo, è il mio lavoro".

Si può che dire in questo momento che la Juventus sia favorita?

"Nella singola partita non credo si possa dire. Giochiamo contro una squadra forte, in salute. Non credo si possa parlare in questa partita di una squadra favorita, giocare un Inter-Juventus è un'emozione assolutamente da vivere. Sono felice di andare allo stadio a vedere una partita che sarà vista da tutto il mondo".

Quali sono le loro caratteristiche più interessanti?

"E' una squadra forte, che sa fare bene le ripartenze. In questo momento mi dà la sensazione di una squadra completa".

La sfida con Antonio Conte, come lo vede da rivale?

"Nelle partite non riesco a pensare che gioco contro Conte, ma in questo caso mi concentro sulla gara contro l'Inter. Poi Conte è sicuramente uno degli allenatori più importanti al mondo in questo momento e lo sta dimostrando anche all'Inter".

Quanto conterà questa partita per lo Scudetto?

"Un numero vicino allo zero, ci sono tante partite da giocare. Mi ricordo quando eravamo avanti con il Napoli e risposi ai giornalisti che avrebbe vinto lo Scudetto la Juventus, loro si misero a ridere ma poi fu davvero così. Manca ancora tanto".

Sarà un test di maturità?

"Questa è una squadra che ha già vinto e dimostrato la sua maturità. Dobbiamo affrontare una squadra probabilmente più forte rispetto agli anni scorsi. Noi in questo momento dobbiamo restare concentrati sulle prestazioni per confermarci".

Cosa si prova a non stare dalla parte dello sfidante questa volta?

"Non vedo l'ora di andare allo stadio per vivere questa partita. Non credo ci sia una squadra favorita".

Dopo il Verona aveva detto come non le piacesse vedere la sua squadra attendere sui venti metri, c'è stato un miglioramento?

"Nelle partite ci sono sensazioni, poi rispetto ai dati nelle ultime occasioni abbiamo fatto qualcosa di meglio".

Bernardeschi domani titolare?

"Ne ho parlato anche con lui. Ho fatto fatica a provarlo nel ruolo che ritengo più adatto. Con il Bayer Leverkusen l'ho messo in una zona adatta, poi in allenamento l'ho visto in crescita. Preferirei che se giochi o no possa saperlo da me e non dai giornali".

Per decifrare la squadra più forte servirà più coraggio o più qualità?

"Dobbiamo concentrarci sulla prestazione. Andremo lì a giocare. Si parla sempre di fame e voglia, ma credo sia normale per un professionista, dovremo fare la nostra partita".

Allegri diceva che un allenatore deve fare meno danni possibile, lei su quali elementi valuta un allenatore?

"A me piace vedere una squadra che gioca in un modo di preciso. Poi sicuramente ognuno di noi vede le cose in modo diverso e sicuramente ci può essere la possibilità di sbagliare".

Contro una difesa a tre quali caratteristiche è meglio che abbia un attaccante prescelto?

"Uno che sta bene. Non penso la solidità dell'Inter dipenda solo dai difensori, è una squadra solida perché difende tutta insieme. Non sarà semplice".

Ci può essere un impatto psicologico a conclusione del match?

"Se una classifica a inizio ottobre ci crea un impatto vuol dire che psicologicamente non siamo pronti per fare grandi cose".

