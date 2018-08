LIVE TMW - Inter, Keita: "Non potevo dire no ai nerazzurri. Sarò protagonista"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

13.53 - Terminata la conferenza stampa di Keita Baldé

Sei qui per essere protagonista e titolare? - "Voglio sempre essere protagonista, giocare e dimostrare il mio valore in un campionato che conosco, ma che resta molto difficile".

Sei pronto per il Torino? - "Lo siamo tutti. Non basta una sconfitta per pensare negativo. Vedo un gruppo determinato e fiducioso".

Sei pronto anche ad aiutare in difesa? - "Certo. I calciatori moderni devono saperlo fare".

Dove ti vedi tra un anno? - "All'Inter. Già tre anni fa potevo venire qui".

Hai visto il video Inzaghi-Lotito: che ne pensi? - "Non mi riguarda".

Inter candidata allo scudetto? - "Alla fine faremo i conti. Pensiamo a vincere tutte le partite".

Posizione preferita? - "Posso giocare bene ovunque davanti. Importante per me è giocare".

Quanto è stato importante Spalletti? - "Ha esperienza e con lui posso crescere".

Cosa ti ha convinto? - "Credo che quando hai un'offerta così non è difficile accettare. Ringrazio il Monaco, sono stato benissimo. E grazie all'Inter per lo sforzo fatto. Non ci ho pensato due volte. Mi è sempre piaciuto questo club".

13.43 - Iniziata la conferenza stampa di Keita Baldé

13.15 - Settimo e ultimo acquisto del mercato estivo dell'Inter, Keita Baldé è pronto a presentarsi ufficialmente alla stampa. Il senegalese, già in campo nel finale del match contro il Sassuolo, risponderà a breve alle domande dei giornalisti presenti al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com