LIVE TMW - Inter, Keita: "Prima o poi segno anch'io. Vogliamo vincere"

12.28 - Terminata la conferenza

La squadra è pronta per andare oltre? - "Siamo pronti a dimostrarlo"

Ti pesa non aver ancora segnato? - "Sono tranquillo, il gol prima o poi arriva. Se segni sei un fenomeno, in caso contrario l'opposto. Non conta chi segna"

Che Inter è in questo momento? - "Una squadra completa con una delle migliori difese d'Europa. Se mettiamo il massimo possiamo fare bene"

Con Messi è un altro Barcellona? - "Dall'esperienza al Barca mi sono portato dietro tante cose. Ho fatto tesori di momenti importanti"

Sarà una gara speciale per te? - "Il Barcellona mi ha dato tantissimo e domani voglio vincere"

Si può battere il Barcellona? - "Si ma non sarà facile. Dobbiamo giocare come sappiamo. Proveremo a dare tutto quello che abbiamo. Il Barcellona è un club unico"

Quanto ti manca per arrivare al top? - "So che posso fare cose importanti"

Che tipo di gara servirà? - "Dobbiamo credere nella nostra forza. Loro ti condizionano perché tengono quasi sempre il pallone. Gara diversa di quelle in campionato"

12.13 - Iniziata la conferenza

12.00 - Con ogni probabilità andrà in panchina, ma Keita Baldé proverà a dare il suo contributo, aspettando ancora il primo gol in nerazzurro, in un altro match da bollino rosso. Tra poco l'esterno senegalese parlerà in conferenza stampa pre Inter-Barcellona. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com