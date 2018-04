LIVE TMW - Inter, l'ad Antonello: "Con la Juve usati due pesi e due misure"

Diretta su TuttoMercatoWeb.com. Premere F5 per aggiornare la pagina!

12.48 - Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, parlerà a breve sul canale ufficiale del club per commentare quanto accaduto sabato sera nella gara contro la Juventus, introducendo anche i temi dell'ultima parte di stagione, che vedrà i nerazzurri impegnati contro Udinese, Sassuolo e Lazio. A breve le sue parole su TMW:

Prende la parole il dirigente in vista dei prossimi impegni: "La rabbia non è smaltita, la squadra è stata feroce come ha chiesto il mister e sono successe cose inspiegabili, il club merita rispetto e lo meritano anche i nostri tifosi. Calo di tensione? Non accadrà, i ragazzi lo hanno dimostrato sul campo, ci attendiamo una pronta reazione e l'obiettivo rimane immutato, lo dimostreremo anche contro l'Udinese. Sia io che il management siamo stati sempre vicini alla squadra, nonostante qualcuno voglia far apparire il contrario, tutti siamo uniti e concentrati per il raggiungimento dell'obiettivo stagionale. Abbiamo perso una battaglia, non solo per colpa nostra, ma vogliamo vincere la nostra guerra sportiva".

In dieci contro undici siete stati superiori alla Juve: una bella soddisfazione?

Siamo orgogliosi della prova dei nostri ragazzi, che hanno messo passione ed anima in questa prova e del nostro pubblico eccezionale".

Il video di Tagliavento post-gara sta facendo infuriare i tifosi: come commenta?

"Ciò che è successo è sotto gli occhi di tutti, è stato visto da 80000 persone allo stadio, in 170 paesi in tv, da 700 milioni di persone. Non è stato uno spot positivo per il calcio italiano, anzi forse è stata una eurofiguraccia".

Rivedendo gli episodi appare che molti siano stati completamente a sfavore dell'Inter: cosa ne pensa?

"Voglio dire che abbiamo deciso di parlare solo oggi perché le dichiarazioni post-partita sarebbero state influenzate dall'enfasi. Abbiamo rivisto tutti gli episodi e non riusciamo a capire perché siano stati usati due pesi e due misure, il mondo del calcio sta cambiando ma certe cose purtroppo rimangono sempre le stesse, noi rimaniamo orgogliosi della nostra storia".

13.09 - Terminato il breve ma significativo intervento del CEO nerazzurro Alessandro Antonello.