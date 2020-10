live Inter, Lukaku: "Conte mi ha migliorato in tutto. Siamo una squadra unita"

10.13 - Fra pochi istanti l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku interverrà dal Festival dello Sport a Milano. Segui la diretta testuale delle sue dichiarazioni su TuttoMercatoWeb.com.

10.31 - Inizia l'intervento di Romelu Lukaku.

Un ricordo di tuo padre.

"La disciplina, la mentalità. Sono cose che lui mi ha dato. Avere rispetto degli altri. Salutare e guardare le persone negli occhi".

Un gol che ti è rimasto negli occhi di tuo padre.

"Sì. Il suo gol contro l'Anderlecht. Lui aveva una collezione di gol che ha fatto e il gol con l'Anderlecht mi è sempre rimasto in testa".

Il rapporto con tua mamma?

"Avevo sei anni quando mio padre smise. A mia madre fu diagnosticato un diabete in quel periodo, i quattro anni successivi furono molto duri: pochi soldi, lavoro duro insieme ai genitori, tutti i sabati a lavorare con mia madre per portare a casa da mangiare. Sono tutte cose che mi sono rimaste in testa, che mi ha dato la forza di voler ripagarla di tutti i sacrifici che ha fatto per me e mio fratello".

La tua infanzia.

"Da sei anni avevo la visione di essere calciatori. Quando mi svegliavo c'era la voglia di lavorare per il mio obiettivo. Se io esco era solo per giocare a calcio con gli amici. Io e mio fratello siamo stati fortunati ad avere mia mamma e mio papà vicini per realizzare il mio sogno".

I gol di Hasselbaink e Vialli?

"Di Hasselbaink mi ricordo il gol fatto col Chelsea, un destro all'incrocio dei pali. Di Vialli mi ricordo una finale con il Chelsea come la finale giocata da Ronaldo".

Hai sofferto il salto nel calcio italiano? Specie riguardo ad alcuni episodi di razzismo?

"In Italia per la prima volta che ci sono stati episodi di razzismo nei miei confronti, ma io non voglio pensare a questa cosa. Quando sono arrivato in Italia subito ho sentito l'amore dei tifosi nei miei confronti e qui sto bene con la gente, come non capita in altri paesi".

Cos'è giocare in uno stadio vuoto?

"Brutto. Innanzitutto perchè si sente tutto (ride ndr). Noi calciatori abbiamo emozioni ma è brutto giocare senza tifosi perchè ti danno energia. Quando giochiamo a San Siro è bello giocare in uno stadio pieno. Spero che i tifosi possano rientrare allo stadio".

Sei un dj.

"Mi piace fare i remix a casa. Io o gioco a calcio o gioco alla play con mio figlio. Mi piace sentire la musica perchè mi rilassa".

Dovessi dare un consiglio a un ragazzo per diventare un campione.

"Essere ogni giorno più forte del giorno prima".

In cosa ti ha migliorato Conte?

"In tutto. Se vuoi essere un giocare devi capire che il sacrificio è tutto. Sapevo che lui era un buon allenatore e ho dato ogni giorno il 100%. Ora stiamo facendo le cose per bene ma dobbiamo migliorare".

Pronti per la Champions League?

"Abbiamo fatto bene nella stagione passata ma dobbiamo parlare in campo. Dobbiamo lavorare in allenamento".

Chi è il più simpatico?

"Sensi, Young, Martinez".

Il più serioso?

"Non c'è veramente. Siamo una squadra unita, non ce n'è uno che resta da solo".

Fra i tuoi avversari chi ti incuriosisce? O anche uno di un altro sport.

"Il mio sogno era incontrare Kobe Briant, Mandela".

10.47 - Termina l'intervista di Romelu Lukaku.