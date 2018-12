LIVE TMW - Inter, Marotta è ufficiale: "Grande opportunità, mai esitato"

Fonte: Con la collaborazione dell'inviato a Milano, Alessandro Rimi

15.15 - Giuseppe Marotta a Inter TV - Giuseppe Marotta, neo Amministratore Delegato Sport dell'Inter, nel suo primo giorno da dirigente nerazzurro ha rilasciato una intervista alla tv ufficiale del club: "Inizia un nuovo capitolo, un nuovo percorso con le stesse caratteristiche che mi hanno portato a vivere le altre esperienze, con grande passione e grande determinazione e una grande voglia di portare in alto il più possibile l'Inter. Sono nato nel calcio, appena si è creata questa grande opportunità non ho esitato nel coglierla. Ho incontrato la proprietà e ho capito che c'è tanta voglia di regalare a tutti i tifosi grandi successi. C'è tanta fiducia nel management, sta a noi ripagarli". Sul momento dell'Inter, questo il pensiero di Marotta: "I punti a disposizione sono ancora tanti e tutti i traguardi sono raggiungibili. Già da sabato con l'Udinese bisogna ripartire. L'Inter deve avere un ruolo apicale nel calcio europeo, ha un grande palmares. È un brand fortissimo, con una storia fatta di tanti trofei e grandi giocatori, l'amore dei tifosi verso questi colori è indelebile".

15.10 - Marotta, il programma per i prossimi due giorni - Domani Giuseppe Marotta trascorrerà la sua prima giornata ad Appiano Gentile e, per l'occasione, incontrerà sia Luciano Spalletti che la squadra. Poi sabato, in occasione del match contro l'Udinese, terrà a San Siro la sua prima apparizione da dirigente nerazzurro.

14.50 - Marotta: "Il presidente Zhang ha un progetto ambizioso - Attraverso il comunicato dell'Inter, il club nerazzurro ha diffuso nuove dichiarazioni del nuovo amministratore delegato Giuseppe Marotta: “Sono felice e orgoglioso di iniziare una nuova sfida professionale in un club prestigioso come l’Inter. Il Presidente Steven Zhang ha un progetto ambizioso e sono impaziente di farne parte attivamente. Voglio ringraziare il Chairman Zhang e il Gruppo Suning per la fiducia che mi hanno accordato e sono certo che insieme renderemo l’Inter nuovamente vincente”.

14.43 - Marotta all'Inter, le parole di Steven Zhang - Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha così commentato l'inserimento nell'organigramma societario di Giuseppe Marotta: “Questo è un cambiamento importante per il Club, in linea con il nostro obiettivo di diventare una società vincente e un’azienda di successo. Come Inter, vogliamo vincere, appassionare, ispirare e unire le persone attraverso il calcio. Beppe è uno dei migliori dirigenti in ambito calcistico e ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi. Fuori dal campo, Alessandro garantirà il miglioramento delle nostre performance, la realizzazione dei nostri

progetti strategici e la promozione dei valori del Club all’interno dell’organizzazione”.

14.40 - Marotta all'Inter, il comunicato del club - FC Internazionale Milano annuncia oggi la nomina di Giuseppe Marotta ad Amministratore Delegato Sport. L’esperto dirigente assumerà la carica sin da subito e sarà responsabile dell’intera area sportiva del Club. FC Internazionale Milano adotterà un modello societario con doppio amministratore delegato, in cui Giuseppe Marotta lavorerà a fianco di Alessandro Antonello, che assumerà la carica di Amministratore Delegato Corporate, responsabile di tutte le attività aziendali.

14.15 - Le prime parole di Marotta da ad dell'Inter - "Da oggi farò parte della grande Inter, per me è un grande orgoglio. Ricoprirò il ruolo di amministratore delegato per l'area sport, una esperienza molto importante per la mia vita professionale e piena di grande responsabilità. Ma questo non mi spaventa: si inizia un nuovo percorso e dovrà essere un percorso vincente". Queste le prime parole di Giuseppe Marotta da ad dell'Inter.

14.10 - UFFICIALE: Marotta all'Inter - Adesso è ufficiale: Giuseppe Marotta è un nuovo dirigente dell'Inter. Pochi istanti fa, il club nerazzurro ha pubblicato il primo video in cui si vede l'ex ad della Juventus salutare i suoi nuovi tifosi. Marotta ricoprirà il ruolo di amministratore delegato.

13.15 - Steven Zhang è arrivato in sede - Il presidente dell'Inter Steven Zhang è appena arrivato nella sede dell'Inter. Clicca qui per il video .

12.35 - Dirigenza al gran completo, atteso solo Steven Zhang - Alessandro Antonello, Piero Ausilio e Javier Zanetti sono già in sede. Manca solo il presidente Steven Zhang, atteso a breve.

12.10 - Marotta è in sede - Giuseppe Marotta, che oggi diventerà ufficialmente il nuovo ad dell'Inter, è appena arrivato nella sede del club nerazzurro Clicca qui per il video .

11.30 - Inter, Marotta dovrà produrre una plusvalenza entro il 30 giugno - Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', il presidente Steven Zhang ha in testa di svecchiare la rosa, scegliendo possibilmente giocatori italiani. L’uscita dalla Champions però non facilita i discorsi in vista dell’ultimo step del fair play finanziario, ovvero la quota di milioni di euro di plusvalenza (stimata tra i 40 e i 50) da produrre entro il 30 giugno. Partirà un big e - si legge - in questo senso il nome di Skriniar va monitorato. Poi dal primo luglio lo scenario cambierà, ma i tifosi dell'Inter non devono aspettarsi acquisti alla Cristiano Ronaldo.

11.15 - Il primo calciomercato di Marotta sarà quello estivo - Niente calciomercato a gennaio, a meno che non si presenti un'opportunità in prestito come capitato lo scorso gennaio per Rafinha. Come riporta il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, solo la prossima estate Giuseppe Marotta comincerà seriamente a operare per conto dell'Inter: Milinkovic-Savic, Modric, Kroos, ma anche gli italiani Barella e Tonali, sono tutti calciatori che il club nerazzurro tratterà nelle prossime settimane, ma solo per la prossima estate. A gennaio, soprattutto a causa dell'eliminazione dalla Champions, non ci saranno investimenti.

10.58 - Gli allenatori che piacciono a Steven Zhang - Il giorno dell'ufficialità di Giuseppe Marotta arriva in casa Inter in uno dei momenti più delicati della gestione Spalletti, allenatore che nelle ultime sette gare ha conquistato una sola vittoria e martedì sera ha visto i suoi subire l'eliminazione dalla Champions League. In questo momento il tecnico di Certaldo non è in discussione, e quasi certamente verrà confermato in caso di arrivo tra le prime 4, ma è chiaro che un tracollo imporrebbe un cambio di tecnico. In prospettiva futura, scrive la 'Gazzetta dello Sport', due i nomi che affascinano maggiormente il presidente Steven Zhang: Antonio Conte e Diego Simeone.

10.44 - CdA alle 14. Situazione Spalletti: è confermato, ma deve arrivare tra le prime 4 - Il Consiglio di Amministrazione dell'Inter si riunirà intorno alle 14.00. Intanto, il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla panchina: Luciano Spalletti, forte di un contratto fino al 2021, non è in discussione. Ma il tecnico di Certaldo dovrà confermarsi nell'Europa che conta arrivando tra le prime quattro: in caso contrario, Giuseppe Marotta sarebbe pronto a puntare su Antonio Conte.

10.30 - Marotta nuovo ad per la parte sportiva - Giuseppe Marotta, che da oggi entrerà ufficialmente nell'organigramma dirigenziale dell'Inter, sarà amministratore delegato per la parte sportiva. Avrà gli stessi poteri di firma di Alessandro Antonello, che resta ad per la parte finanziaria.

10.25 - Lettori di TMW, buongiorno. Quest'oggi Giuseppe Marotta diventerà ufficialmente il nuovo amministratore delegato dell'Inter. Il club nerazzurro, per questo importante ingresso nel quadro dirigenziale, ha convocato il Consiglio di Amministrazione. Seguiremo tutta la giornata in tempo reale.