LIVE TMW - Inter, Marotta: "Icardi-Juve? A oggi non ci sono le condizioni""

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

15.20 - Lo ha voluto, lo ha scelto e infine lo ha portato a Milano. Nel giorno di presentazione alla stampa di Antonio Conte come nuovo allenatore dell'Inter, l'ad sport Giuseppe Marotta spiegherà, ancora una volta, i motivi che lo hanno spinto a puntare forte sull'ex ct. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

15.30 - Iniziata la conferenza stampa di Giuseppe Marotta

Ringraziamenti dell'ad - "Siamo usciti dal settlement agreement. Dimostra che la proprietà punta in alto e garantisce stabilità. Riconosciamo il merito di tutto il management. Ripartiamo con una nuova avventura. Il presidente Steven inizia una prima stagione con questo nuovo ruolo. Scegliamo i valori che caratterizzano la vita di questa società. Abbiamo un museo che racconta il palmares conquistato da questo club, attraverso cultura della vittoria, uomini giusti e voglia di andare oltre. Oggi non so ancora quale sia la percentuale che un allenatore può avere in un successo. So però che rappresenta una parte molto forte. Conte lo ha dimostrato, oltre che da calciatore, da tecnico della Juventus, del Chelsea e della Nazionale. Vogliamo toglierci tante soddisfazioni insieme, tra gli altri, a Lele Oriali presente qui oggi. Felici di aver riportato in nerazzurro uno dei più grandi dirigenti"

Come è nata l'idea di prendere Conte? "Ritenevamo fosse necessaria una figura come la sua in questo momento storico, senza nulla togliere ai predecessori. Serviva un profilo vincente, non abbiamo interpellato nessun altro. Abbiamo perciò dato seguito dopo un incontro formale a tutto quanto necessario per portarlo all'Inter. Rispecchia la valenza del club"

Lukaku resta un grande obiettivo? "Stiamo lavorando con Ausilio per allestire una squadra competitiva. Non dimentichiamoci che il management deve anche guardare al rispetto e all'equilibrio dei bilanci e del patrimonio economico-finanziario. Siamo in una fase di cantiere. Bello sarebbe dargli subito una squadra completa, ma nonostante le idee siano chiare non abbiamo fretta"

Perché Icardi e Nainggolan sono fuori dal progetto? "Non è corretto entrare nei particolari. E' stata una conclusione sofferta, non siamo sprovveduti, abbiamo degli obblighi e non possiamo immaginare di depauperare questi patrimoni. Abbiamo deciso in modo omogeneo di fare questa scelta. Dichiararlo ufficialmente fa parte del gioco. Si alleneranno con noi e rispetteremo questi diritti"

Mauro può andare alla Juventus? "Lo escluso perché non ci sono le condizioni. La volontà del giocatore fa la differenza, ma a oggi della Juventus non si vede neppure l'ombra"

C'è voglia di affondare in modo decisivo su Barella? "Normale che i club che detengono il cartellino faccia il prezzo che vuole, poi il giocatore decide e, in questo senso, il prezzo lo fa il mercato. Esiste una congruità del valore che bisogna stabilire"

La Roma per Dzeko non accetta ricatti: la sua risposta? "Giochiamo a scacchi. Il venditore prova a essere più bravo del compratore e al contrario. Il giocatore che è un obiettivo ha manifestato un interesse, ma non significa che deve mancare il rispetto per il suo club. Siamo in una fase interlocutoria"

Se Icardi dovesse rimanere, come lo gestirete? "Ci ritroveremo e nel caso se ne parla. Oggi abbiamo una visione più ottimistica delle cose"

Quando chiamò Conte alla Juve ha vinto subito, adesso cosa si aspetta? "Spero il risultato sarà lo stesso"

L'idea Conte è nata prima o dopo il caso Icardi? "È nata nel momento in cui abbiamo valutato come migliorare il rendimento dell'Inter. Da un approccio iniziale, si è passati a una trattativa condivisa dalla società Inter. È stato scelto perché le sue caratteristiche e i suoi risultati passati si incarnavano perfettamente nelle nostre esigenze"

Da quando è all'Inter cosa ha soddisfatto di più Marotta? "Mi sono unito al management già presente con l'obiettivo di portare esperienza, qualità umana, ulteriori stimoli. Conta la mentalità, non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto umano. Stiamo scegliendo elementi che rispondono al nostro modello. Sono soddisfatto delle scelte che la società mi ha permesso di fare. Sono fiducioso per il futuro"

Si è parlato di uno scambio Icardi-Dybala: è possibile? "Al momento è utopistico. Conosco le qualità di Paulo, ma da qui a dire che si possa fare mi sembra parecchio difficile. Poi però il mercato è aperto"

16.30 - Terminata la conferenza stampa di Giuseppe Marotta