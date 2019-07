LIVE TMW - Inter, Marotta: "Vogliamo toglierci tante soddisfazioni"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

15.20 - Lo ha voluto, lo ha scelto e infine lo ha portato a Milano. Nel giorno di presentazione alla stampa di Antonio Conte come nuovo allenatore dell'Inter, l'ad sport Giuseppe Marotta spiegherà, ancora una volta, i motivi che lo hanno spinto a puntare forte sull'ex ct. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

15.30 - Iniziata la conferenza stampa di Giuseppe Marotta

Ringraziamenti dell'ad - "Siamo usciti dal settlement agreement. Dimostra che la proprietà punta in alto e garantisce stabilità. Riconosciamo il merito di tutto il management. Ripartiamo con una nuova avventura. Il presidente Steven inizia una prima stagione con questo nuovo ruolo. Scegliamo i valori che caratterizzano la vita di questa società. Abbiamo un museo che racconta il palmares conquistato da questo club, attraverso cultura della vittoria, uomini giusti e voglia di andare oltre. Oggi non so ancora quale sia la percentuale che un allenatore può avere in un successo. So però che rappresenta una parte molto forte. Conte lo ha dimostrato, oltre che da calciatore, da tecnico della Juventus, del Chelsea e della Nazionale. Vogliamo toglierci tante soddisfazioni"

Come è nata l'idea di prendere Conte? "Ritenevamo fosse necessaria una figura come la sua in questo momento storico, senza nulla togliere ai predecessori. Serviva un profilo vincente, non abbiamo interpellato nessun altro. Abbiamo perciò dato seguito dopo un incontro formale a tutto quanto necessario per portarlo all'Inter. Rispecchia la valenza del club"

Lukaku resta un grande obiettivo? "Stiamo lavorando con Ausilio per allestire una squadra competitiva. Non dimentichiamoci che il management deve anche guardare al rispetto e all'equilibrio dei bilanci e del patrimonio economico-finanziario. Siamo in una fase di cantiere. Bello sarebbe dargli subito una squadra completa, ma nonostante le idee siano chiare non abbiamo fretta"