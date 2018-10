LIVE TMW - Inter, Miranda: "Siamo qui per vincere. Ci proveremo"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Lorenzo Di Benedetto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Inter, Joao Miranda, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal Camp Nou, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Barcellona. Queste le sue parole: "Senza messi noi teniamo più possibilità ma il Barcellona non è solo Messi, ci sono tanti giocatori importante. Abbiamo le nostre possibilità per giocare e vincere la partita di domani".

Come si marca Suarez?

"E' molto difficile, l'ho affrontato molto spesso ed è molto pericoloso e veloce".

Come si ferma il Barcellona?

"Giocano un grande calcio ma noi non siamo qui per essere spettatori. Vogliamo vincere e cercheremo la vittoria".

Domani è una partita decisiva per il passaggio agli ottavi?

"Conosciamo la difficoltà di questo gruppo. La partita di domani è importante perché dobbiamo fare punti che ci possano permettere di incanalare la qualificazione sulla nostra strada. Domani è importante ma non sarà decisiva".

Domani non ci sarà Messi.

"Giocare con i più forti fa sempre piacere. Domani non ci sarà Messi ma il Barcellona ha tanti giocatori importanti".