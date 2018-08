LIVE TMW - Inter-Modric, AS sicuro: il croato resta. Ma Perisic ci crede

Fonte: Ha collaborato Michele Pavese

17.50 - Perisic tagga Modric nella foto dei croati nerazzurri - Ivan Perisic ci crede. L'esterno offensivo dell'Inter ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che ritrae i tre croati dell'Inter (Brozovic, Vrsaljko e Perisic), taggando un quarto connazionale. Chi? Ovviamente Luka Modric, il sogno di mercato nerazzurro. Che apprezza il quadretto e mette il suo like.

17.35 - Cadena Ser: "Si complica il caso Modric" - Notizie contrastanti dalla Spagna. Cadena Ser smentisce As e scrive: "Il centrocampista croato ha incontrato questa mattina Florentino Perez negli uffici del Santiago Bernabeu. Il desiderio del croato è aumentare il proprio ingaggio, oppure andrà all'Inter. Dall'altra parte il presidente del Real non si muove dalla richiesta di 750 milioni. I nerazzurri hanno parlato col giocatore ma non con il club spagnolo".

17.23 - Ancora As: "Modric accontentato, avrà uno stipendio da top" - AS spiega la decisione di Modric: "Restare a Madrid era il desiderio del giocatore fin dall'inizio. Tutto ciò che voleva è il riconoscimento del club, dato che, nonostante le sue eccellenti prestazioni nelle ultime stagioni, il suo stipendio è molto inferiore a quello di Bale, Ramos (11 milioni netti) o Kroos e Benzema (netti 8,5). Modric guadagna 6,5 milioni e gli restano due anni di contratto. Dopo le prime conversazioni con il club, Modric ha capito che Perez è disposto ad accontentarlo, mostrando la propria riconoscenza nei confronti di uno dei protagonisti dello straordinario ciclo vincente degli ultimi anni".

16.50 - Secondo Sky weekend decisivo. Ancora nessun colloquio - Nonostante le notizie che arrivano dalla Spagna, secondo cui Luka Modric avrebbe deciso di restare, Sky Sport ribadisce che non c'è stato nessun confronto con Florentino Perez, anche se i contatti sarebbero continui. Il croato, anzi, manda ancora segnali all'Inter: vuole vestire nerazzurro e aspetterà ancora qualche giorno. Sarà decisivo il weekend: se lunedì Modric partirà in direzione Tallinn con la squadra per la Supercoppa Europea, sarà chiaro a tutti che Perez avrà vinto la sua personale battaglia.

16.33 - Modric se queda - Sembra essere arrivata la parola fine alla telenovela Luka Modric. Il croato, come riporta As, ha preso la sua decisione: resterà al Real Madrid. Nonostante la tentazione di cambiare aria e di accettare la proposta dell'Inter, alla fine ha prevalso la voglia di continuare a vincere con la maglia dei campioni d'Europa.

15.32 - Si scrive Inter, si legge Croazia - L'Inter, sul proprio account Twitter, ha pubblicato una foto dei tre croati in forza alla rosa di Spalletti. Anche Sime Vrsaljko, infatti, si è aggregato al gruppo e si è aggiunto ai connazionali Brozovic e Perisic. "Appiano Gentile, Croazia", così scherzano i nerazzurri. E i tifosi si scatenano nei commenti, aspettando il sogno Luka Modric.

13.55 - Il Real offre un rinnovo da 14 milioni - Quattordici milioni di euro netti l'anno. Questa, rivela Mediaset, è la proposta che il presidente del Real Madrid Florentino Perez è pronto a presentare a Luka Modric per convincere il campione croato a respingere le avances dell'Inter e a proseguire la sua carriera in Spagna.

12.48 - Il Real Madrid ha l'accordo con Thiago - Aggiornamenti da Onda Cero: l'emittente spagnola afferma che il Real ha già trovato l'accordo con Thiago Alcantara del Bayern Monaco, che andrebbe così a sostituire in rosa proprio l'eventuale partenza del fenomeno croato.

12.00 - Dalla Spagna: Real Madrid pronto al rinnovo del contratto di Modric - E' il giorno dell'incontro tra gli agenti di Luka Modric e la dirigenza del Real Madrid, per ora ferma sul 'no' al trasferimento del croato alI'nter. Per convincerlo a non cambiare maglia il presidente Florentino Perez - scrive 'Marca' - è pronto a proporgli un sostanzioso aumento dell'ingaggio con rinnovo del contratto, un gesto che faccia sentire Modric ancora importante all'interno del club, tanto più dopo l'addio a Cristiano Ronaldo e lo splendido Mondiale giocato in Russia.

11.53 - Modric si allena a Valdebebas - Intanto, Luka Modric ha postato su Instagram una foto del suo allenamento mattutino a Valdebebas.

11.50 - Modric e la formula che non convince il Real Madrid - Prestito oneroso con diritto di riscatto. L'Inter vuole acquistare Luka Modric con questa formula: 15 milioni di euro subito e 35 tra un anno. Un'operazione simile a quella Higuain-Milan che però proprio non convince Florentino Perez.

11.05 - Modric, oggi due incontri in agenda: vedrà il presidente Perez - Oggi Luka Modric incontrerà il presidente Florentino Perez. Prima, i suoi procuratori avranno un colloquio col numero 2 del Real José Angel Sanchez.

11.00 Caso Modric: Perez pronto a rinnovare, ma lui vuole l'Inter - Florentino Perez è pronto a corrispondere al campione di Zaza un contratto con stipendio più alto. Modric però - scrive la Gazzetta dello Sport - ha già l'accordo con l'Inter fino al 2022. E spera che il Real Madrid lo lasci partire.

10.55 - Giornata da dentro o fuori: ore decisive per le sorti di Luka Modric, centrocampista croato che vorrebbe trasferirsi all'Inter e che spera di essere liberato dal Real Madrid. Oggi la dirigenza nerazzurra al gran completo volerà a Madrid in vista dell'amichevole di domani contro l'Atletico, ma soprattutto per provare a stringere l'acquisto del campione croato.