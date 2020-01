LIVE TMW - Inter-Moses, visite e firme ok: annuncio atteso per oggi

Tutte le novità sull'arrivo di Moses in nerazzurro: seguile LIVE su TMW!

Fonte: Con la collaborazione di Tommaso Bonan e dell'inviato a Milano, Alessandro Rimi

Victor Moses è a Milano già da diverse ore e a breve, a meno di sorprese, diventerà un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno del Chelsea, che ha interrotto il prestito col Fenerbahce per cambiare nuovamente maglia, si è già sottoposto alle visite mediche, ora si aspetta il comunicato. Segui gli spostamenti del giocatore grazie al LIVE su TMW.

12.40 - Moses a cena con la squadra - Victor Moses attende di poter essere ufficialmente un giocatore dell'Inter ma intanto è già a stretto contatto con i suoi nuovi compagni. Ieri sera la squadra è andata a cena e nella foto postata poi da Romelu Lukaku su Instagram è presente anche il nigeriano.

12.34 - Oggi l'annuncio - Altro giro altra corsa, sperando che l'annuncio ufficiale di Victor Moses possa arrivare davvero oggi. Dopo le visite e la firma manca infatti solo il comunicato, atteso nelle prossime ore.

GIOVEDÌ 23 GENNAIO

21.10 - Slitta l'annuncio - Victor Moses stamattina era ad Appiano Gentile mentre stasera è a Milano in compagnia di Ashley Young. Entro domani il suo entourage aspetta l’annuncio ufficiale da parte dell’Inter, manca sempre meno.

17.11 - Totomaglia - Tolta la 4 di Javier Zanetti, non sono poi moltissimi i numeri a disposizione del nuovo acquisto Victor Moses: 3, 11, 14, 17, 22, 24, 25, 26 e 28 rimanendo nei primi 30. Peraltro in Turchia il nigeriano vestiva proprio 11, favoritissimo per essere scelto come numero anche per la nuova avventura azzurra.

13.36 - Atteso alla Pinetina - In attesa dell'ufficialità del suo approdo all'Inter, Victor Moses nella giornata di oggi farà il suo esordio alla Pinetina. L'attaccante infatti sosterrà oggi pomeriggio la prima seduta in gruppo, prendendo dunque contatto con la nuova realtà.

11.53 - Oggi arriva l'ufficialità - Col via libera in tasca, Moses si è presentato ieri prima di cena nella sede dell'Inter, firmando davanti al presidente Steven Zhang un contratto di tre anni a mezzo a 2,5 milioni di euro a stagione. È il secondo acquisto nerazzurro, dopo Ashley Young: Moses arriva in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. L’ufficialità arriverà per oggi, slittamento dovuto solo a questioni burocratiche, documenti da completare in un trasferimento che ha messo intorno al tavolo tre club, Inter, Chelsea e Fenerbahce.

- MERCOLEDI' 22 GENNAIO -

23.35 - Nelle prossime ore l'ufficialità - Si attende ormai soltanto l'ufficialità per il trasferimento di Victor Moses all'Inter. Il club aspetta la mail ufficiale dal Fenerbahçe che restituisce il giocatore al Chelsea. Solo allora si provvederà a ratificare il passaggio del nigeriano in nerazzurro.

19.02 - E' arrivato presso la sede dell'Inter, Victor Moses - L'attaccante, reduce dalle visite mediche, ha raggiunto da pochissimi minuti l'entourage presso il quartier generale nerazzurro (all'interno - tra gli agli - presente anche il presidente Zhang). Adesso si attende la firma sul contratto.



Con l'entourage di Moses già presente in sede, negli ultimissimi minuti è arrivato anche il presidente Zhang.

16.44 - Sta per arrivare nella sede dell'Inter, Victor Moses - In attesa del giocatore - che andrà ad ampliare la rosa di Antonio Conte - è già arrivato l'entourage al completo, con a capo Neil Fewings. Si aspetta adesso lo stesso Moses per la firma sul contratto.

15.55: anche il giocatore è diretto verso la sede - Giocatore in arrivo in sede dopo le 16.30: dopo il suo entourage, anche Moses dunque è atteso in Viale della Liberazione. Un ottimo segnale circa la chiusura dell'affare, visto che il nigeriano è stato sottoposto per quasi dieci ore ai test medici ed ora è atteso nel centro nevralgico delle manovre nerazzurre.

14.05: gli agenti di Moses in sede per la definizione - Mentre il giocatore sta effettuando gli ultimi testi fisici, gli agenti di Victor Moses sono arrivati in sede per ultimare i dettagli del contratto che legherà il nigeriano all'Inter: l'ex Fenerbahce è una richiesta diretta di Antonio Conte, che ha avuto modo di allenarlo con profitto al Chelsea.

12.48: Moses diretto ad Appiano Gentile - Terminati i test fisici previsti all'Humanitas di Rozzano: ora il nigeriano è atteso ad Appiano Gentile, dove dovrebbe proseguire gli esami. Come già chiarito, per cautelarsi dopo quanto successo con Spinazzola, il club nerazzurro ha deciso di far eseguire all'ex Fenerbahce test molto approfonditi.

11.57: esami superapprofonditi, sono in ancora in corso - Ancora in corso gli esami medici per Victor Moses all'Humanitas di Rozzano: come già detto, l'Inter non vuole prendersi rischi e dei test approfonditi erano già stati annunciati. Al termine il giocatore però dovrebbe andare ad Appiano Gentile, non più verso la sede nerazzurra.

10.35: esami in corso all'Humanitas di Rozzano - Stando a quanto raccolto, Victor Moses ha cominciato alle 7.30 le visite mediche per l'idoneità sportiva (quelle che solitamente si svolgono al CONI) prima di passare agli esami previsti dalla società Inter all'ospedale Humanitas di Rozzano. Da verificare c'è infatti lo status fisico del giocatore dopo un inizio di stagione con qualche problema di troppo al Fenerbahce.

10.06: inizia la giornata di Moses a Milano - Il giocatore è già in città, ieri sera ha cenato con i suoi procuratori in attesa di sottoporsi ai test molto approfonditi attraverso i quali lo staff medico della Beneamata valuterà le sue condizioni. Attese novità già in mattinata sugli spostamenti del nigeriano, con il CONI che dovrebbe essere la prima tappa, appunto per i test fisici.