LIVE TMW - Inter, Nainggolan in sede: contratto quadriennale per il belga

Fonte: Lorenzo Di Benedetto. Dal nostro inviato a Milano, Alessandro Rimi

Arrivato ieri a Milano tra gli abbracci e l'esultanza dei tifosi dell'Inter, oggi Radja Nainggolan effettuerà le visite mediche alle 09:30 con il club nerazzurro. Più tardi attesa l'idoneità, poi alle 13:00 circa in sede per la firma e per l'ufficialità dell'affare. Segui tutti gli aggiornamenti su Tuttomercatoweb.com.

20.08 - Arrivano novità in merito al contratto di Radja Nainggolan con l'Inter. Secondo quanto raccolto da TMW il belga firmerà un quadriennale, fino al 2022, a 4,5 milioni annui a salire.

18.45 - Bagno di folla per Radja Nainggolan, che ha salutato i sostenitori dell'Inter fuori dalla sede del club nerazzurro. Il Ninja, sciarpa al collo, ha anche scattato un selfie con i tifosi alle spalle.

18:32 - Per una questione di scambio documenti e ultimi dettagli, l'ufficializzazione di Radja Nainggolan sarà molto probabilmente rimandata a domani.

18.04 - Anche Radja Nainggolan è arrivato da pochi minuti nella sede dell'Inter per la firma.

17.45 - In attesa della firma di Radja Nainggolan, nella sede dell'Inter è arrivato mister Luciano Spalletti, accolto dalla folla in delirio. Probabile che il tecnico di Certaldo faccia il punto sul mercato insieme alla società nerazzurra.

15.39 - Visite terminate per Radja Nainggolan che nel tardo pomeriggio arriverà nella sede dell'Inter per firmare il suo contratto con i nerazzurri per i prossimi 4 anni.

14.45 - Radja Nainggolan è appena arrivato al CONI per la seconda parte di visite mediche con l'Inter.

14.10 - Tanti tifosi dell'Inter in attesa dell'arrivo di Radja Nainggolan al CONI. Questa la foto del nostro inviato:

13.55 - Radja Nainggolan firmerà presto per l'Inter e in nerazzurro potrebbe trovare Moussa Dembelé, compagno di Nazionale e centrocampista del Tottenham. La valutazione degli Spurs è di 30 milioni di euro, i nerazzurri pensano a Joao Mario o Yann Karamoh come possibili contropartite.

10.52 - Terminata la prima parte di visite per Radja Nainggolan presso l'Humanitas di Rozzano. Adesso il giocatore è libero, mentre alle 14 svolgerà altri test al CONI, prima di andare nella sede nerazzurra per le firme.

10.34 - Nella giornata di oggi il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, andrà in sede per un summit di mercato con la dirigenza e potrebbe incontrare il neo acquisto Radja Nainggolan che sarà lì per la firma sul nuovo contratto.

09.18 - Iniziate, all'Humanitas di Rozzano, le visite mediche di Radja Nainggolan. A seguire, andrà al CONI per l'idoneità.

09.15 - Atteso a breve all'Humanitas di Rozzano, Radja Nainggolan. "E' la turbina che mancava al nostro motore", lo ha accolto intanto ieri Luciano Spalletti.

08.37 - Radja Nainggolan ha lasciato da poco il suo hotel milanese per andare a svolgere le visite mediche.

08:35 - Primissime parole di Radja Nainggolan dal suo arrivo a Milano nella serata di ieri. Il prossimo centrocampista dell'Inter ha così parlato: "Sono felice per questa nuova avventura. L'accoglienza dei tifosi? Spero saranno contenti di più quando scenderò in campo".