LIVE TMW - Inter-Pastore. Si lavora sulla formula: chiusura vicina

Fonte: Con la collaborazione di Tommaso Bonan

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

20.00 -

Javier Pastore si avvicina di ora in ora all'Inter. I nerazzurri sono prossimi a trovare l'intesa con il PSG per il trasferimento del trequartista argentino. Rimarrebbero da limare - conferma FcInterNews - solamente alcuni dettagli, per i quali si necessiterà di ancora un po' di tempo, prima di raggiungere un accordo totale. Dalla società di Suning trapela grande ottimismo per la riuscita dell'operazione. A meno di clamorosi colpi di scena dell'ultimo minuto, l'affare Pastore è vicino alla chiusura.

18.50 -

In attesa di news dalla sede dell'Inter, Javier Pastore è stato regolarmente convocato dal tenico del Paris Saint-Germain Unai Emery per la partita di Coppa di Lega, in programma domani contro il Rennes.

17.53 -

Cresce l'ottimismo per il buon esito della trattativa che potrebbe portare Javier Pastore all'Inter. Le parti stanno continuando a trattare ma cambiando la formula: si passa dal prestito con diritto, al prestito con obbligo in base a determinati obiettivi raggiunti (presenze/gol). Un escamotage per aggirare l'obbligo vero e proprio e trovare comunque l'accordo con il PSG.

16.42 -

Sono ore frenetiche per l'Inter di Walter Sabatini e Piero Ausilio. I due uomini mercato sono arrivati nella sede milanese per valutare quali possono essere gli spiragli per un eventuale trasferimento di Javier Pastore dal Paris Saint-Germain

15.42 -

Unai Emery, tecnico del Paris Saint-Germain, ha nuovamente parlato di Pastore nel corso della conferenza stampa di oggi: "Sarei felice se rimanesse, per noi è un giocatore importante. Ho parlato molto con lui, quello che dice al di fuori è responsabilità sua. E' un grande giocatore, l'anno scorso ha saltato molte partite per infortunio, ma quando era a posto ha giocato. Quando era a posto, il più delle volte ha giocato, magari non ha fatto tutti i minuti però ha giocato spesso. La mia idea è che resti. Per ora non ho altre notizie. Dopo le vacanze ha ritardato il ritorno per un problema personale; l'ho rispettato, poi si è allenato di nuovo con noi e ha giocato con buone prestazioni. Per me e per la squadra è meglio che rimanga qui, gli ho detto che vorrei che restasse; poi dipende da quello che pensa lui, se è contento di rimanere. Io devo pensare alla squadra, per me tutti i giocatori sono uguali; magari lui pensa di dover giocare di più perché vuole andare al Mondiale, come tutti i giocatori del resto. Poi l'accordo va trovato tra lui, la squadra e il club".

14.10 -

Ulteriori aggiornamenti direttamente da Premium Sport. Le parole di oggi di Marcelo Simonian hanno ulteriormente rafforzato l'ipotesi di trasferimento di Javier Pastore, che si sarebbe esposto direttamente con lo sceicco del Qatar Al-Thani. L'operazione dovrebbe chiudersi con un prestito da 5 milioni di euro e riscatto fissato a 25 in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

12.35 -

La stagione di Javier Pastore in numeri: 20 presenze complessive. Di queste, dieci dal primo minuto. In campionato, i gettoni totali sono 17, corredati da quattro assist e tre gol. Arretrato il raggio d'azione rispetto ai tempi di Palermo: in ben 13 occasioni, il Flaco ha infatti giocato da interno nel centrocampo di Emery.

12.10 -

Il piano dell'Inter per arrivare a Pastore? Si tratta di un prestito con diritto di riscatto, con una proposta contrattuale successiva su una base triennale arricchita da una serie di bonus sul contratto in base ad assist presenze e rendimento.

Oggi Marcelo Simonian, smentite a parte, incontrerà di nuovo l’Inter e riporterà quanto emerso nel summit con il PSG. Pastore spinge, domani il club francese porterebbe dare una risposta sull’opportunità di liberare il giocatore con la formula del prestito. Altrimenti l’operazione è da considerarsi impostata per l’estate.

11.30 -

Si registra una nuova chiusura di Marcelo Simonian, agente del Flaco. Che a Sky ha parlato del suo assistito: "Pastore non è in vendita, voglio chiarirlo. Ma il PSG non si opporrebbe a una soluzione che farebbe la sua felicità”. Dichiarazioni che lasciano però aperte tutte le strade, con lo stesso Simonian che sinora non si è mai sbilanciato. Smentita di facciata o no? Lo scopriremo presto.

11.20 -

L'Inter ci prova, e ci crede, per Javier Pastore. Oggi è atteso un blitz (a distanza, nessun viaggio in programma) degli uomini mercato nerazzurri, che proveranno a chiudere l'arrivo del fantasista argentino. Il quale, da parte sua, si è espresso chiaramente ieri: "Non posso rimanere a Parigi e giocare il Mondiale. L'Inter? Mi piacerebbe".