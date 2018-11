LIVE TMW - Inter, Perisic: "Titolarità in dubbio? No, do sempre il massimo"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

19.50 - Terminata la conferenza stampa di Perisic

La prestazione di Keita sabato scorso può mettere in dubbio la tua titolarità? - "No, io ho certe qualità, lui ne ha altre, tutti in rosa possiedono qualità differenti che possono tornare utili al mister nel corso della stagione. Che si giochi una partita intera o solo venti minuti, l'approccio e la mentalità non devono cambiare"

Cosa cambia rispetto alla gara che hai giocato con la Nazionale? - "Che domanda è questa? Dobbiamo sempre dare il massimo, al di là del sistema di gioco. Si ascolta sempre il tecnico"

Avverti ancora gli strascichi del mondiale? - "Mi interessa solo far vincere l'Inter, non ho fatto una preparazione adeguata ma lavoro duro, dò il massimo per la squadra"

Credete di poter fare una buona gara? - "Dobbiamo giocare come negli ultimi mesi e faremo certamente bene"

Giocherai in Inghilterra in futuro? - "Tutto è possibile, al momento sono concentrato nell'Inter. Mi piace l'Inghilterra come ho detto tante volte"

Come ti senti a rigiocare a Wembley? - "Abbiamo perso ma è sempre una grande atmosfera. Noi siamo pronti per fare bene. Giocheremo sempre per vincere"

19.40 - Iniziata la conferenza stampa di Perisic

18.45 - Inter di fronte a un bivio che può determinare la stagione nerazzurra. La squadra proverà ad aggrapparsi anche alla forza e all'estro di Ivan Perisic. Tra poco il croato parlerà in conferenza stampa. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com