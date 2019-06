LIVE TMW - Inter Primavera, Madonna: "Le finali si devono vincere"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

23.20 - Seconda in campionato e finalista grazie al 3-0 rifilato alla Roma, l'Inter Primavera si arrende al Tardini di Parma all'Atalanta per 1-0. Tra poco il tecnico nerazzurro, Armando Madonna, parlerà in conferenza stampa. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

Samaden ha già annunciato la sua riconferma: è felice di continuare il suo percorso all'Inter? - "Mi fa piacere, bisogna riprovarci. In finale conta vincere e noi non ci siamo riusciti. Complimenti all'Atalanta. Abbiamo preso gol in ripartenza che non avevamo mai concesso prima. L'errore lo abbiamo commesso e loro sono stati bravi a sfruttarlo"

Che voto si dà? - "All'inizio ho fatto fatica a comprendere questa Inter, mi son trovato con tanti nazionali, spesso non potevo allenare la squadra al completo. Poi le cose sono andate meglio perché la squadra ha valori importanti. Credevamo di poterla vincere, ma è andata male"

Da chi e cosa ripartirà? - "Dal dna dell'Inter: c'è mentalità che arriva da dirigenti e staff, dalla storia del club. Negli ultimi anni questo club è riuscito ad essere competitivo in tutti i fronti. Ora manteniamo la linea vincente. Nelle mie difficoltà iniziali ho sempre avuto supporto e per questo li ringrazio"

Cosa è mancato per portarsi a casa lo scudetto a questa squadra? - "Il nostro avversario stasera ha sbagliato molto poco, noi forse un po' di più in alcune fasi che dovevamo gestire meglio. Davanti l'Atalanta ha qualità e lo ha dimostrato. Ci è mancata la giocata giusta negli ultimi trenta metri"

A cosa equivale la Primavera? - "Dal punto di vista della fatica siamo vicini alla B, da quello della pressione non si può paragonare invece alla B e nemmeno alla C. Detto questo è stata una stagione intensa nel corso della quale ho imparato tanto"

