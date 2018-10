LIVE TMW - Inter, S. Zhang: "Marotta? Nessuna trattativa, in futuro chissà"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

17.41 - Terminata la conferenza stampa post Assemblea degli Azionisti

Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il Governo Cinese? - "Dico solo che non esiste alcun problema finanziario con la Cina. Noi d'altra parte opereremo sempre nella totale trasparenza. Fa parte del nostro DNA"

Di base l'Inter farà sempre affidamento all'auto-finanziamento? - "La Juventus è il top club al momento, siamo rivali con loro sul campo e ci rispettiamo molto con Andrea (Agnelli, ndr). Se prendiamo come modello i grandi club d'Europa ci sono diversi punti in comune. Ad esempio supportare sì il club a livello finanziario, ma anche dargli la possibilità di crescere anche attraverso le attività infrastrutturali e commerciali. Noi lavoreremo sempre rispettando gli standard morali e legali di ogni Paese nel quale lavoreremo. Faremo sempre ciò che il mercato e la cultura del Paese di riferimento ci permetterà"

Ha chiesto ulteriori consigli a Moratti? - "Ricordo le prime due cose che mi disse: l'importanza della difesa in Italia e la diffidenza da mantenere con lui in quanto troppo tifoso dell'Inter (ride, ndr). So che mi supporterà sempre, mi ha sempre ricordato di avere fiducia in me stesso, raccontato storie nerazzurre bellissime. E' stato importantissimo psicologicamente per me"

Thohir resterà quanto ancora azionista di minoranza? - "Non ne abbiamo parlato oggi, non posso parlare per lui. Ribadisco che Suning ha un impegno a lungo termine per aiutare l'Inter a diventare la miglior squadra"

Marotta sarà un nuovo dirigente dell'Inter? - "Fa piacere sia stato accostato all'Inter. Capiscono in tanti la potenza del club. Non ho comunque intavolato nessuna trattativa con Marotta. Io vorrei tutti i migliori dirigenti, in futuro perciò chissà. Se c'è la possibilità di migliorare l'Inter lo faremo"

Come si sente ad essere il più giovane presidente d'Europa? - "Già da due anni lavoro da presidente. Ho aspettato comunque prima di assumermi queste responsabilità. Se pensate ai più grandi leader mondiali, Musk o Zuckerberg, sono tutti molto giovani. Persino mio padre che con Suning fattura diversi miliardi di dollari è partito molto giovane. Sono più orgoglioso che spaventato"

Un bilancio di inizio stagione? (S. Zhang) - "A inizio anno avevamo alcune difficoltà perché la squadra andava migliorato l'assetto. Nelle ultime settimane è venuto fuori il nostro talento, il nostro cuore, non a caso diverse vittorie sono state raggiunte solo alla fine. Ci sono squadre più forti in Europa, ma il gap rispetto all'anno scorso si è ridotto. Già però l'anno prossimo, attarverso il mercato e l'allenamento, andremo ancora più in alto. Questa Inter comunque può battere chiunque, anche la Juventus che ci ha messo dieci anni per arrivare a questo livello. Noi speriamo di metterci meno. Credo molto nei miei calciatori"

Ci sono progetti che riguardano lo stadio? (Antonello) - "Vogliamo fare dei lavori di allargamento al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. Per quanto riguarda San Siro, parleremo con AC Milan per ammodernare lo stadio o disegnare un nuovo progetto che non si può più rimandare. Sarà un discorso che verrà preso a breve. Come ha detto il Presidente, a livello finanziario, è la nostra priorità. Vogliamo migliorare l'esperienza dei tifosi e non possiamo aspettare cent'anni. Per questo parleremo ancora con il Milan per accelerare il processo"

Cosa si sente di promettere ai tifosi? (S. Zhang) - "Abbiamo un progetto di lungo termine, cercheremo per questo sempre una soluzione per rendere la squadra vincente. Indipendentemente dal mercato e dai giocatori, penso che i tifosi possono stare tranquilli che io o il management faremo di tutto per accrescere i nostri trofei. Nello sport non puoi sapere quando vincerai, ci sono tante variabili e non esiste un completo controllo delle partite. Non posso dare un tempo preciso, vorrei già vincere l'anno prossimo, ma conoscendo i miei colleghi e i calciatori possiamo stare tranquilli sul nostro futuro"

Com'è nata la passione per l'Inter Presidente? - "Come in tutti i business ci sono delle similitudini. Io credo nella trasversalità, in quanto non essere specializzato nel calcio mi ha spinto maggiormente ad apprendere. Con l'Inter è subito nato un grande feeling. Mi ha dato grandi responsabilità. Ora vogliamo rendere questo club una vera forza positiva globale. L'Inter è già molto più di quanto mi aspettassi: condivisione, passione, fiducia. Per questo ho scelto di impegnarmi in questa avventura. Non ero sicuro di farlo davvero due anni fa, poi è andata come sapete"

Parla il nuovo Presidente Steven Zhang - "Oggi, due anni dopo dalla mia prima Assemblea, inizia una nuova era per l'Inter. Fin dall'inizio abbiamo lavorato con chiarezza, rilevando uno dei club più gloriosi al mondo. Una passione e una fede. I risultati dicono che abbiamo mantenuto la nostra parola. Cresciamo su tutti i nostri asset, come spiegato da Antonello, ma ora vogliamo continuare a rendere l'Inter sempre più vincente e innovativa. Un'eredità, quella della famiglia Moratti, importante. Sono pronto a raccogliere questa sfida nel 110° anno di vita del club. I risultati sul campo vengono prima di tutto e vogliamo garantire continuità con il massimo supporto per arrivare al top in ambito nazionale e internazionale. Tutti si aspettano maggiori successi, noi faremo crescere i talenti del nostro club, miglioreremo le strutture, fortificheremo il club anche fuori dal campo, rafforzeremo il team commerciale e del marketing. Tutte le 'squadre' nerazzurre devono essere competitive. Il nome del brand arriverà con forza in Cina, in Asia e in America, con focus sull'Italia. Il nostro staff ha costruito un grande team, ora diventerà un ponte per generare scambi e supporti reciproci, creando comunità in ogni parte del pianeta. La trasformazione digitale del club continuerà, ci porterà ad essere leader nel mondo con il contatto diretto tra fans e calciatori. Così genereremo momenti indimenticabili. Chiudo col dire che l'Inter non è solo una squadra di calcio. Lo sport insegna tanto, consegna valori. Noi giocheremo nel segno del gioco pulito, del fair play, del rispetto, della diversità e dei fratelli del mondo. Daremo attenzioni nell'area scout, oltre che nel calcio femminile. Saremo rappresentati nell'ECA, in Federazione e nella Lega di A. Due anni fa iniziava un viaggio, come 110 anni fa, da quando mi sono fatto carico di questo progetto, voglio solo rendere l'Inter il miglior club del mondo. Possiamo farcela. Forza Inter"

Prende la parola l'ad Alessandro Antonello - "Bilancio vede trend di crescita generalizzato, riduzione perdita 17,8%, trend di crescita ultimi due esercizi. In ambito sportivo raggiunta la Champions, molto ambita e uno dei punti strategici di crescita per la società. Collezionati poi altri sette titoli tra maschile e femminile. L'affluenza allo stadio è molto importante, l'anno scorso superato il milione di tifosi allo stadio. Il tasso di crescita è a doppia cifra. Il record storico in A con la partita contro la Juventus. Il lavoro inizia a dare i suoi frutti. Sui social tassi di incremento solidi, con il +50% di followers in più. Bene quindi aver investito sulla Media House perché avviciniamo tifosi da tutto il mondo, circa 346 milioni. Il CdA resta il medesimo numericamente e rinnovato il mandato del Collegio Sindacale"

17.00 - Iniziata la conferenza stampa post Assemblea degli Azionisti

16.45 - Addio dopo cinque anni a Erik Thohir (in attesa che venda il suo 31% di quote) e un benvenuto al 21° presidente nerazzurro, il più giovane (26 anni) dell’era moderna, Steven Zhang. Oggi all'Assemblea degli Azionisti dell'Inter è stato anche approvato il bilancio al 30 giugno, con un rosso di 'soli' 18 milioni di euro. Tra poco la conferenza stampa: seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com