LIVE TMW - Inter, Skriniar: "Facciamo gol. Rinnovo? Se ne parla"

14.45 - Terminata la conferenza

Il tuo rinnovo a che punto è? - "Ne stanno parlando tutti, al momento è ancora tutto aperto. Ora contano solo le partite"

Positivo non aver giocato in Champions prima d'ora? - "Può essere positivo perché c'è voglia di fare ancora meglio. Non vedo l'ora di giocare questa partita"

Che ne pensi di Kane: lo hai studiato? - "Ho giocato giò contro di lui con le nazionali. Ho visto i suoi video, è un grande giocatore, ma dobbiamo stare concentrati su tutti"

Cosa non è andato sabato? - "Bastava fare gol e sarebbe andata in maniera diversa. Ora pensiamo a un'altra partita. Prendiamo solo il meglio di quanto fatto in campionato. Ora vinciamo per rimettere tutto a posto"

Avete superato il ko? - "Stare insieme è importante e per questo abbiamo già superato il brutto momento"

14.32 - Iniziata la conferenza

14.25 - In attesa del ritorno in Champions League dell'Inter, al Suning Training Centre di Appiano Gentile parlerà tra gli altri Milan Skriniar. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com