LIVE TMW - Inter, Skriniar: "Posso giocare a centrocampo. Voglio il gol"

Fonte: Inviato ad Appiano Gentile (CO)

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

14.27 - Terminata la conferenza di Milan Skriniar

In cosa l'Eintracht può mettervi in difficoltà? - "Sicuramente sulle palle inattive. Sono davvero forti"

Ci pensi qualche volta al gol che ancora quest'anno ti manca? - "Vero, non ci sono ancora riuscito, so che anche i miei gol possono aiutare la squadra e per questo ci proverò sempre"

Sei anche pronto a giocare da centrocampista? - "L'ho fatto in Nazionale e sono pronto anche per questo"

Che ne pensi di Haller? - "Il primo è molto forte, fisicamente e tecnicamente. Salta molto bene di testa"

All'andata avete fatto una buona partita... - "A Francoforte abbiamo fatto un buon primo tempo trovando anche occasioni per fare gol. Serve lo stesso atteggiamento"

Preoccupa lo 0-0 dell'andata? - "Ci aspetta una gara difficile come all'andata. Serve attenzione e non prendere gol. Faremo vedere il nostro carattere"

14.02 - Iniziata la conferenza stampa di Milan Skriniar

13.50 - Quest'anno ha saltato solo quattro partite. Sta ancora cercando il primo gol stagionale, ma Milan Skriniar in difesa è invalicabile e sempre decisivo. Tra poco il centrale slovacco risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa del Suning Training Centre di Appiano Gentile. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com