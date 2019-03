LIVE TMW - Inter, Spalletti a breve in conferenza stampa

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

15.12 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

A Inter TV - "Siamo abituati a un pubblico molto presente. Loro vogliono avere una parte importante in questo percorso, assumersi responsabilità. Domani con noi altri 65mila numeri uno. Perisic? Un po' affaticato ma è a disposizione. Keita? Ha svolto gli ultimi allenamenti nel modo corretto"

14.45 - Prima del ritorno contro l'Eintracht Francoforte, gara da dentro o fuori, a San Siro per l'Inter c'è la SPAL. A breve il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, raggiungerà la sala stampa del Suning Training Centre per presentare la sfida valida per la 27esima giornata di Serie A. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com