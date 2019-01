LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Abbiamo avuto più palle gol. Icardi come Ibra"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

23.16 - Terminata la conferenza stampa di Spalletti

Sugli ultra assenti - "La penalità la senti e la paghi. Sentire l'urlo dell'innocenza dei bambini è stato però molto gradevole"

Su Icardi - "Secondo me non le soffre le pressioni. Ha le spalle di Ibrahimovic, è uno forte dai punti di vista mentale e caratteriale. Dipende sempre dalle aspettative, non si può pensare faccia gol tutte le partite. Certo, stasera ha partecipato poco alla manovra"

Sui punti persi - "In alcune gare facciamo fatica a creare situazioni sostanziose. Radja non è mai stato in grado di giocare da un po' di partite a questa parte e averlo in condizione in futuro ci potrà dare"

Sull'impegno di Coppa Italia - "Entrambe abbiamo giocato in Coppa. Comunque in una settimana abbiamo anche smaltito senza troppi problemi. Strano non vedere gol, sia da una parte sia dall'altra"

Su Nainggolan - "Anche stasera ha fatto vedere di non stare ancora benissimo. Comunque l'ho buttato dentro per provare a dare una mano in fase offensiva"

Sui cambi nel finale - "Se metto troppi giocatori offensivi poi si rischia dietro. I rientri devono essere fatti dagli attaccanti e non dai centrocampisti. Conta l'equilibrio e in difesa siamo stati bravi nonostante qualche palla banale persa in ripartenza. Davanti dobbiamo fare di più, anche individualmente nei duelli. Vanno fatti passi in avanti. Se conquisti palla sulla trequarti bisogna poi provare a fare subito gol. Ci abbiamo provato, ma ci è costato qualche corsa dispendiosa. E' stata una gara complicata e pericolosa, oltre che bella. Hanno avuto palle gol importanti, secondo me noi qualcuna di più"

23.07 - Iniziata la conferenza stampa di Spalletti

22.55 - L'Inter non va oltre lo 0-0 contro il Sassuolo nella prima gara del girone di ritorno. Tra poco il tecnico interista, Luciano Spalletti, raggiungerà la sala stampa di San Siro per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com