LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Applaudo la voglia dei miei, ma quanti errori..."

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

23.47 - Terminata la conferenza

C'è stato forse un eccesso di confidenza? - "Non credo, le famiglie in campo sono sempre un valore aggiunto, per cui ben venga il portare i propri cari sul campo prima della partita. È qualcosa che accade sempre all'ultima gara di campionato in casa. Poi però ci sono gli avversari e le casualità. Oggi alcune di queste ci hanno girato contro. Potevamo comunque fare meglio perché le situazioni c'erano e ci sono capitate".

A Udine però la squadra aveva aggredito subito la partita... - "A parlare di calcio e basta è facile. Farlo il calcio, contro un avversario vero è un'altra storia. Loro sono venuti qui liberi di testa. Il Sassuolo in passato ha sempre fatto vedere un ottimo calcio. In condizioni di serenità è venuto fuori tutto il loro valore. Vero anche che con il passare del tempo ci siamo innervositi. Detto questo, la squadra ha messo in campo orgoglio e voglia da applaudire".

Tante occasioni ma una sconfitta: cosa è mancato? - "Purtroppo è un risultato pesante. C'è l'aria di quella che era l'importanza di un punteggio che non siamo riusciti a portare a casa. Abbiamo fatto la gara anche se in modo disordinato. Tante palle perse ci sono costate caro. Sotto l'aspetto della supremazia territoriale nulla da dire ai miei, ma abbiamo concesso troppe ripartenze al Sassuolo".

23.40 - Iniziata la conferenza

23.15 - L'Inter crea tantissimo ma perde una partita fondamentale e probabilmente dice addio a un posto nella Champions che verrà. Il Sassuolo vince per 2-1, proprio come l'anno scorso. Tra poco il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti raggiungerà la sala stampa del Meazza per rispondere alle curiosità dei giornalisti presenti. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com