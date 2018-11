LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Buon momento, col Barça far girare il pallone"

Fonte: Inviato a San Siro

L'Inter cala la Manita. I nerazzurri hanno battuto 5-0 il Genoa e si proiettano con il morale a mille in vista del match di Champions League a San Siro contro il Barcellona. Fra pochi istanti il tecnico Luciano Spalletti interverrà in conferenza stampa per analizzare il match. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Brozovic e Joao Mario. Hai già in mente il terzo giocatore da risollevare?

"Io recupero poco. Nel senso che vado a lavorare facendo degli allenamenti in cui si può andare a prendere quello che deve essere il modo di andare in campo e guardo le qualità che i calciatori ti mettono a disposizione. L'anno scorso quando ho fatto giocare Brozovic su trequarti era bravo ugualmente. Ora si sta calando in quello che è questo ruolo qui. Lui era convinto che spostare la palla banalmente fosse un difetto e invece vuol dire andare ad assumere una tattica differente. Il gioco poi diventa più facile per tutti, andando ad evidenziare le qualità personali. In allenamento la palla viaggia meglio, con più frequenza. Quando gestisci la palla in sicurezza così è chiaro che la squadra ha meno pressione sulla linea difensiva. Io cerco di tenere in considerazione tutto e tutti. E' chiaro che poi ci deve essere una sola intenzione, quella dei risultati dell'Inter. Fare un gol, fare un passaggio che fare gol ad un compagno deve essere la stessa soddisfazione".

Questo è il momento migliore per incontrare il Barcellona?

"E' sicuramente un buon momento. Ti dà un contributo maggiore e mi sembra che la mia squadra sia cresciuta dal punto di vista caratteriale".

Quale errore non commettere martedì rispetto all'andata con il Barcellona?

"Dare il pallino del gioco in mano a loro. A San Siro dobbiamo giocarla, farla girare. Loro ci salteranno addosso perché l'altra volta hanno visto che abbiamo avuto difficoltà a cercare l'intensità. Sono curioso di vedere come ci comporteremo".

L'Inter del Triplete?

"Quelli sono mostri sacri. Sono inarrivabili. A Zhang, se viene dato il tempo di lavorare con le sue idee, vuole arrivare. Nell'immediato quel paragone non regge. Sono troppo distanti da noi per quella che è la pesantezza della storia che hanno costruito. Noi siamo in crescita, abbiamo un presidente ambizioso che sta lavorando un modo serio. Le raccomandate che ci spedite ve le rispediamo".

Ora la squadra cerca più l'area di rigore.

"Fa sempre parte di quel comandare il gioco che si diceva prima che ti permette di salire come squadra. Oggi la partita è stata fatta nella metà campo avversaria e quando fai così si è più vicini all'area di rigore. Poi bisogna vedere che spazio si è liberato e giocarci con qualità. Ora è più facile perchè si vede che lo riconoscono".

Come ribaltare il dato del possesso palla a favore del Barcellona?

"E' impossibile andare a togliere questa qualità a loro. Sono anni che costruiscono e vanno a comprare calciatori che hanno quella qualità lì. Un giocatore del Barcellona lo metti in una squadra che ribalta l'azione e fa fiammate va in difficoltà. Poi quando si liberano gli spazi hanno giocatori che verticalizzano veloci".

Gagliardini e Joao Mario hanno fatto bene. Quali possono essere i margini di miglioramento?

"Secondo me è che si interpreta così la partita è più facile per chiunque entrare nel collettivo. Poi ci vuole quella serietà di allenarsi in un certo modo".