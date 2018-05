LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Champions? Dipende tutto da noi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole del tecnico dell'Inter Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani con l'Udinese:

Sulla corsa per la Champions: "Dobbiamo conoscere la situazione che abbiamo davanti. Dipende ancora tutto da noi, quello che è successo contro la Juve lo dobbiamo usare per essere più forti nelle prossime gare".

Sulla gara sulla Juventus e sull'arbitraggio: "Non voglio parlarne più, il bandone è chiuso. Sulla partita giocata posso dire che ci sono molti aspetti sui cui lavorare. Abbiamo dimostrato di essere una squadra fortissima, ma questa nostra forza non deve essere stimolata da qualcosa. Questo è il nostro modo di essere e dobbiamo farlo vedere ogni volta".

Sulla formazione e sul terzino sinistro: "Ho preso una decisione, ma a volte cambio idea a pochi minuti dall'inizio della partita. Giocherà uno fra Santon e Dalbert. Santon l'ho visto bene, mi dispiace che sia stato criticato, non ha nessuna responsabilità sul risultato. Non dobbiamo guardare il singolo episodio. C'è il lavoro settimanale, c'è la formazione, c'è la scelta della tattica. Ci sono le sostituzioni e le carambole dei palloni, vanno analizzate queste cose qui: dare la colpa a qualcuno non è giusto".

Sul gap con le prime due: "Abbiamo già dato fastidio quest'anno a Napoli e Juventus per lunghi tratti. Noi abbiamo fatto un lavoro corretto, questa squadra è cresciuta e lo abbiamo fatto vedere nelle ultime partite. C'è la possibilità di avvicinare ulteriormente quelle squadre che hanno fatto da lepre in questo campionato".

Ancora su Inter-Juve: "Quello che è successo dobbiamo usarlo come un sostegno per le prossime partite. I programmi futuri si fanno alla fine, si potrà valutare bene il mio operato. Io devo solo stare attento e prendere in considerazione solo le cose importanti per noi. La cosa importante per noi è la partita di domani".

Sulle lacrime di Icardi: "I nostri ragazzi vogliono il bene di questa squadra e dei tifosi. Questi ragazzi sono dei professionisti serie ed hanno dei valori importanti. La reazione di Mauro la conoscevo anche senza averla vista. Siamo ancora dispiaciuti per come è andata la partita con la Juve, ci siamo rimasti male. Adesso dobbiamo essere bravi a non essere condizionati nelle prossime sfide, a partire dalla gara di domani".

Sul cammino di Lazio e Roma: "Non mi interessa, dobbiamo guardare solo in casa nostra. Dipende tutto da noi. Se le vinciamo tutte e tre andiamo in Champions, dipende tutto da noi. Poi è chiaro che ci sono degli ostacoli, ma dipende da come li guardi: possono diventare più o meno grandi".

Sul futuro: "Non devo convincere nessuno. Io devo solo pensare alle risposte dei ragazzi sul campo. Non so cosa pensa la società, io ho dato il massimo sempre in questo percorso con l'Inter. Conta molto quello che si è visto sul campo, quello che si è fatto in questo campionato".

Su Rafinha: "Ci ha dato una grossa mano. Noi lo abbiamo messo in condizione dopo le difficoltà fisiche, adesso che è in pari con gli altri fa vedere tutto il suo valore e la sua qualità. Brozovic è un giocatore importante, come tutti gli altri. Complessivamente abbiamo fatto dei buoni risultati, attraversando un periodo di cui non sono contento".

Ancora sul futuro: "L'ho già detto, ci sono ancora tre partite da giocare. Aspettiamo la fine del campionato per avere un quadro un po' più completo. I risultati clamorosi sono sempre dietro l'angolo".

Sulle parole di Moratti: "Sono completamente d'accordo con lui. Da sempre i suoi consigli sono carichi di qualità, ritengo corrette le sue parole: i ragazzi hanno un cuore interista. Abbiamo fatto molto bene con la Juventus e nell'ultimo periodo".