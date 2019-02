LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Ci manca carattere per contrastare momenti negativi"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Quale episodio ha condizionato davvero l'Inter? - "Ho schierato giocatori di qualità, qualsiasi discorso vada a richiamare gli obiettivi che sfumano diventa un peso e un carico mentale. Se nello sviluppo delle partite riesci a contrastarlo subito allora va bene, anche perché di episodi che avrebbero potuto cambiare il corso della partita ce ne sono stati, altrimenti tutto diventa più difficile. Il fattore predominante diventa sempre: che tipo di persona sei, quanto sai determinare quei momenti che si presentano sempre nel corso del campionato. Da noi si presentano più spesso perché ci mancano personalità e carattere per contrastarli"

La squadra non riesce più a fare gol... - "Probabilmente il gioco non è stato così fluido, ma abbiamo avute tre occasioni pulitissime. E' difficile creare così tanto, ma tutto va di traverso. A volte vinci per una casualità pur tirando in porta poche volte"

Picco negativo in gennaio come l'anno scorso: c'è un collegamento? - "Dipende dallo sviluppo delle cose, diventa un'addizione di quelle piccole cose che succedono l'ingresso in quel periodo nero. Un infortunio, una squalifica, l'episodio che gira a sfavore. Così vengono a mancare le certezze e l'autostima. Anche di coloro i quali hanno il pieno dell'entusiasmo. Fare l'allenatore è un lavoro a oltranza. Va bene e sei bravo, al contrario vai a casa. Riuscire a lavorare in un certo modo determina la reazione nei calciatori, cambia le piccole cose che condizionano"

E' arrivato il momento di strigliare la squadra? - "Ho detto alla mia squadra come avrei voluto che si giocasse ma al momento non si vede il giusto comportamento. Vedremo di settimana in settimana come reagiscono. Servono risposte chiare e concrete, reazioni forti, comportamento serio in campo"

20.25 - L'Inter cade per la terza volta di fila dopo le sconfitte contro Torino e Lazio (ai rigori). Il Bologna espugna San Siro con Santander e apre forse definitivamente la crisi invernale nerazzurra. A breve il tecnico interista, Luciano Spalletti, raggiungerà la sala stampa dello stadio San Siro per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com