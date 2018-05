LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Concentrati sul Sassuolo. Sarà una semifinale"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

15.45 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Ha spesso ricordato che Icardi non ama condividere l'area con altri compagni. Secondo lei l'anno prossimo potrà giocare con una seconda punta? - "Non c'è nessun divieto assoluto in questo senso. Dobbiamo pensare al presente, ma non escludo nulla".

Secondo Cordoba, Skriniar può diventare un leader assoluto: è così secondo lei? - "Lo è già. Ha voluto fortemente l'Inter. Dal primo momento in cui è arrivato da noi ha sempre lasciato il segno, partita dopo partita, meritando quell'etichetta di calciatore forte, anzi fortissimo. Può giocare ovunque nel mondo".

Prima dell'inizio del campionato avrebbe firmato per trovarsi in questa situazione? - "Sì perché avevo la conoscenza di quelli che erano i nostri avversari, di quella che era la forza di Juventus, Napoli, Roma e le altre protagoniste".

È un caso che in una delle migliori partite stagionali, a Udine, l'Inter giocava con tre centrocampisti di qualità? - "Nasce tutto dalla riconquista della palla. Quando sono bravo a diventare padrone della partita è perché nell'impatto fisico porto a casa l'80% delle situazioni. Al contrario diventa difficile fare pulizia nel far circolare la palla. L'essere corti in difesa e bravi a leggere le scappate, laddove Politano e Berardi sono maestri, sarà molto importante. Poi quanto a elementi più tecnici di altri cambia poco".

Importante mettere minuti nelle gambe per Vecino? - "Va valutato, ci sono tanti giocatori forti e pronti. Prima di tutto domani bisogna vincere. È importantissimo vincere domani. Sento fare discorsi distanti dalla realtà del calcio. Chi pensa alla goleada probabilmente non ha mai praticato questo sport. Nel mondo del calcio si parla sempre di rispetto e alludere a goleade è assolutamente irrispettoso. Per cui bisogna voler giocare nel modo giusto e vincere almeno uno a zero. Matias è un giocatore più fisico e di gamba, sa difendere e attaccare, bravo nei colpi di testa e nei tiri da fuori. Borja è un maestro dentro al traffico. Sa collegare i reparti di una squadra. Entrambi possono dare un contributo importante".

Quindi, al di là della Champions, l'Inter ha già raggiunto un livello alto? - "Secondo me il lavoro della società e della squadra merita una piena sufficienza. Ci metto dentro anche ciò che ho fatto io. Probabilmente quest'anno saremo anche più chiari su tutto. Domani sera saremo in 70mila e per questo adesso bisognerà far vedere cosa si vuole fare. C'era da colmare una differenza con molte squadre e vedere se fossimo stati nelle condizioni di giocare alla pari con loro. Pensavo che alcune di loro fossero state difficili da raggiungere, ma invece ci siamo dentro. I posti a disposizione sono tanti. Il problema è che anche le squadre forti lo sono. Va detto che abbiamo mandato via tredici giocatori e presi solo otto, mercato di gennaio compreso".

Cancelo e Rafinha quanto hanno contribuito a questa crescita? - "Secondo me ha inciso tutto il lavoro fatto. Anche le scelte sbagliate hanno inciso. Tutto alla fine quadra perché ogni decisione è servita a trovare la soluzione".

Ora l'Inter ha il volto che voleva lei? - "Sono contento di ciò che i ragazzi mi fanno vedere. Mi sembra sia nelle condizioni di piacere a un pubblico che di calcio se ne intende come quello interista. Ci sono stati momenti difficili, ma siamo vicini all'essere una squadra molto forte".

Se fosse Inzaghi farebbe giocare De Vrij? - "Grazie dei superpoteri che mi attribuite, ma io sono Luciano Spalletti".

In sintesi: quarto posto vuol dire grande stagione, in caso contrario si parlerà di fallimento. Qual'è il punto di confine? - "Trovatelo voi. Altrimenti vi renderei più facile la vita. L'anno scorso l'Inter aveva sedici punti in meno della Roma e in generale molti meno delle altre. Ora i numeri raccontano un trend decisamente differente. Traete voi le conclusioni".

Perché c'era Boban ieri ad Appiano? - "È venuto a proporre un nuovo format per il Mondiale per Club. Mi è sembrata una cosa bella e importante. È poi andato anche da altre parti, da chi deve sviluppare l'idea come noi. La competizione dovrebbe disputarsi ogni tre anni, con circa trenta gare, tra club che hanno conquistato titoli storici nei loro rispettivi campionati e a livello mondiale. Il progetto dimostra come Infantino metta il calcio come unico obiettivo delle decisioni prese".

La condizione di Miranda? - "Non lo rischiamo se c'è il dubbio che possa infortunarsi nuovamente. Vedremo domattina. Da subito è migliorato, diciamo che non farlo giocare settimana scorsa era già stata una precauzione".

Si parla di tutto: difficile tenere la concentrazione solo sul Sassuolo? - "Ci siamo abituati. In questo caso mi sembra di no perché i ragazzi si sono allenati bene. Pensano solo a domani e per noi quella sfida diventa una semifinale. Questo campionato è stato un lungo torneo e domani è la seconda partita più importante prima della sfida finale contro la Lazio".

15.19 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

14.45 - Ultima partita a San Siro per l'Inter che, in vista della 37esima giornata di Serie A, si prepara ad ospitare un Sassuolo già salvo. Tra poco, dalla sala stampa del Suning Training Centre di Appiano Gentile, l'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti presenterà la sfida. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com