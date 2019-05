LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Da nove anni qui si scrivono le stesse cose"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

23.10 - Politano e Perisic riportano il sereno a San Siro dopo due mesi: tre punti contro il Chievo già retrocesso e Champions ora vicinissima. Tra poco il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, analizzerà la sfida dalla sala stampa dello stadio Meazza. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

23.42 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Quando hai firmato per l'Inter, avevi messo in conto del breve cammino dei tuoi predecessori? "Non vorremmo mai che tocchi a noi, ma poi tocca sempre rendere conto di ciò che si fa. A me sembra di non aver detto nulla. Da nove anni si scrivono sempre le stesse cose, va a finire che qualcosa per strada si perde".

Le sue parole trasmettono quasi rassegnazione... - "E' un'offesa per me. Se qualcuno dice sempre la stessa cosa, tutti i giorni, finisce che prima o poi indovina. Questo intendevo. A me avanza sempre roba per mettere a disposizione la mia rassegnazione"

Asamoah e Borja hanno portato sostanza: è soddisfatto? "Mi è molto piaciuto anche Perisic, ma anche Nainggolan. Asamoah ha messo dentro palle molto mirate. L'importante è aver vinto la partita"

Sei contento di essere qui a questo punto della stagione? "In alcune partite siamo stati al di sotto delle nostre qualità, oggi abbiamo giocato una gara matura, da squadra solida. Il pubblico chiede sempre qualcosa in più, ma tutto sommato stiamo lavorando bene. In queste ultime due partite posso fare la differenza su quella che è l'analisi finale"

23.54 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti