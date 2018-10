LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Derby misura malattia interista. Icardi? Mi piace così"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato ad Appiano Gentile (CO)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani saranno tutti a disposizione? - "Tutti. Siamo pronti e interisti. Come la nostra proprietà. Bisogna smetterla di parlare di società straniera, il nostro proprietario è interista e dei nostri"

Differenze tra Inter e Milan, oltre che tra Icardi e Higuain? - "Tutte e due partono spesso dal rinvio corto, giocano palla a terra, difficilmente cercano di andare subito addosso alla punta. Entrambe provano il cross per il nove, amano curare i particolari. Più o meno siamo lì. Icardi e Higuain ti fanno rimanere con la bocca aperta per le gicate che fanno. Sono entrambi fondamentali. Sorrido quando dicono che Icardi sia meno tecnico di Higuain. Io ovviamente scelgo anche in quanto interista Mauro. E' perfetto in quello che fa. Andiamo a vedere come controlla il pallone sul secondo gol contro la Spal, o come colpisce sul primo centro a San Siro di fronte al Tottenham. Impone alla linea difensiva avversaria di stare più morbida. Ti permette di guadagnare metri fondamentali per praticare un calcio offensivo. Lasciatelo stare, a me Icardi piace così"

Gattuso ha detto che il suo Milan tecnicamente è più forte... - "Complimenti a lui per come sta facendo giocare il Milan. E' un amico, una persona che stimo, uno che sta facendo vedere di essere all'altezza di allenare questo club. Mi farebbe piacere come i giovani allenatori gestiscono la settimana: Inzaghi, Di Francesco, Inzaghi, De Zerbi, Giampaolo che non sarà giovanissimo ma allena in un modo molto interessante. Secondo me siamo cresciuti da un punto di vista di altezza e determinazione: calci d'angolo e falli laterali. Cercheremo il gol che possa fare la differenza".

E' orgoglioso di essere il tecnico nerazzurro in questa nuova fase? - "Ho il petto in fuori, sono felicissimo di indossare questi colori. C'è una partecipazione emotiva e un amore evidente. Si parla di cornice della curva domani, ma la tratterei come una parte di un quadro. Milano è una città moderna che spinge in modo naturale verso un'evoluzione continua. Da prendere come modello ed è chiaro che anche noi, in quanto rappresentanti della città sportiva, dobbiamo mostrare in Europa la nostra funzione"

La sosta può aver tolto ritmo all'Inter? - "Anche la squadra di Gattuso ha tanti nazionali che hanno giocato durante queste due settimane. C'è stato modo per riordinare le fatiche, siamo al completo e tutti sono a disposizione. Sono a disposizione"

La storia dice che l'Inter vince soprattutto grazie al sacrificio. E' un commento che le dà fastidio? - "Dipende da chi commenta. Chi lo fa è perché tiene alla propria squadra. Io credo che la mia squadra sia cresciuta nella qualità e nel carattere e ancora può migliorare ed evolversi se si continua su questa squadra. Sono contento di questa analisi in questo senso"

Nainggolan ha detto che l'Inter può contare su gocatori più forti del Milan: è d'accordo? - "Non commento le sue parole, mi fa piacere che abbia stima dei suoi compagni. Non cambierà niente sul nostro approccio di domani"

Sente di poter dire che se l'Inter giocherà al massimo delle possibilità avrà buone possibilità di vincere? - "Non voglio tornare su chi ha paura dell'altra o al contrario. Certo io non rinuncerò mai a chiedere il massimo dai miei, abbiamo un'etica che cancella qualsiasi timore. Quando sei convinto e hai sentimento per il tuo lavoro, non puoi avere paura. Vogliamo giocarlo a viso aperto questo derby perché ci saranno molti interisti allo stadio, il quarto anello che vede i tifosi da casa a incitarci. I nostri tifosi possono dimenticare la data del compleanno delle persone care, ma non dimenticano i risultati dei derby. I contratti parlano di anni, i derby segnano la storia del club"

Derby spesso regala più dei punti: cosa regalerà all'Inter? - "Vale di più per quello produce nei giocatori e nei tifosi. Non abbiamo pensato né al Barcellona né al campionato. Solo al derby. Sapevamo di dover affrontare tante competizioni, adesso ne abbiamo davanti una importantissima: quella dei derby. Questa gara sarà il termometro per misurare quanto siamo malati dell'Inter. Il derby può lasciare un'eredità importante da portare nelle partite future, quindi faremo attenzione. Non abbiamo sprecato neppure un minuto per prepararci al meglio. Poi c'è un altro tempo per andare a prendere in considerazione quello che sarà il risultato finale del match, ma sarà importante essere esigenti con noi stessi, richiedere grande disponibilità, giocate, qualità, confronti faccia a faccia. Così si gioca il derby di Milano"

14.58 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

14.30 - È tempo di derby. Un San Siro sold out ospiterà domani la stracittadina numero 169. L'Inter è a caccia della settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Tra poco il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, risponderà alle domande dei giornalisti presenti al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com