LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Dobbiamo reagire. Ho tutto per vincere. Keita c'è"

15.35 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Come si può ulteriormente migliorare la fase difensiva di questa squadra? - "Quando ha giocato Miranda e Ranocchia il risultato lo abbiamo portato a casa lo stesso. La fase difensiva la interpretiamo molto bene, con gli esterni che sanno anche manovrare e sacrificarsi"

Ultimamente il dispendio fisico della squadra è parecchio elevato... - "Siamo oltre la media e oltre per quanto riguarda la corsa e il dispendio energetico. Faremo ancora buoni numeri sul piano dell'intensità, pronti a mettere in campo altri 'extra' per il momento che stiamo attraversando"

Da quando è all'Inter, questo è il momento peggiore per quanto riguarda la disponibilità di elementi? - "Io sono a posto, ho tutto quel che serve per fare risultato e dare seguito al campionato che stiamo facendo. In alcuni momenti potevamo far meglio, in altri abbiamo fatto bene ma la squadra ha fatto vedere di avere l'intenzione di andare avanti. E' la reazione che mi aspetto anche domani da chi scenderà in campo e da chi starà in panchina"

E' il momento della verità per chi è rimasto escluso dalla lista Uefa? - "Si sono sempre impegnati al massimo, qualche volta non li ho potuti scegliere non perché dovevano fare di più. Da tutti quanti mi aspetto sempre il massimo per arrivare fino in fondo. Il calciatore sostituto non deve dimostrare di essere più bravo, ma spingere al massimo per poter giocare al fianco di chi sostituisce. Nessuno vuole prendere il posto di qualcun altro"

Come procede il recupero di Nainggolan? - "Ci aveva in passato abituato a recuperi sensazionali. Difficile vederlo in campo per il derby, quindi la differenza la farà il day-by-day. Al momento non possiamo dire niente"

Cosa risponde a chi l'accusa di trattare Icardi come in passato ha fatto con Totti? - "Io non tratto nessuno. In una società ci sono dei ruoli, io adopero secondo le mie possibilità e i miei limiti, cercando di fare sempre il bene dell'Inter. E poi, non sarà mica dal suo profilo social che sono partite certe voci..."

Questa situazione può essere un'opportunità per crescere ulteriormente come gruppo? - "Possiamo dimostrare che sappiamo cavarcela in tutto. Dimostrare dove vogliamo andare, senza dubbi sul nostro futuro"

A Lautaro cosa ha detto? - "Stiamo pensando alla partita di domani, poi faremo tutte le valutazioni del caso per quella che sarà la settimana da affrontare. Ho fatto una raccomandazione a Lautaro subito dopo la sua precedente ammonizione. Adesso non serve a molto tornarci su"

Icardi può già essere già disponibile o nel caso serve tempo per recuperare la condizione? - "Gli allenamenti servono, ma se hai sempre giocato non sono dieci giorni a cambiare le cose. Ci sono situazioni più complicate da gestire"

Che atteggiamento si aspetta dalla squadra adesso? - "Mi aspetto che si adatti a qualsiasi situazione. In campo va l'Inter e sarà sempre così"

E' cambiato qualcosa sul fronte Icardi? Necessario un ulteriore faccia a faccia tra di voi? - "Non sono molto aggiornato sugli ultimi sviluppi, ma chi meglio del direttore Marotta può dirlo. Ha esperienza e professionalità abbastanza per tutelare tutte le componenti. Io devo solo creare attenzioni sul tempo a disposizione. Va usato nel miglior modo possibile, serve mettere in campo il valore che il club merita"

Quanto è importante adesso giocare di fronte al proprio pubblico? - "Le partite scorrono, vengono a mancare le tempistiche di recupero e per questo i risultati diventano importanti per mantenere un posto tra i primi quattro. I nostri calciatori sono tutti top, sarebbe bello festeggiare i 111 anni del club, con tanti numeri 1 presenti, tutti insieme per un epilogo migliore possibile"

Mai come adesso ha bisogno di pensare al dopo nella gestione delle risorse? C'era bisogno poi di non subire gol a Francoforte? - "Quando le gare sono ravvicinate, rimettere le cose a posto la parte fisica passa dopo la prestazione. A Francoforte ci siamo riusciti, ma poi i giorni e le ore sono veramente poche per recuperare. Può succedere di sostituire dei titolati con altri titolari"

15.14 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

A Inter TV - "Siamo abituati a un pubblico molto presente. Loro vogliono avere una parte importante in questo percorso, assumersi delle responsabilità. Domani con noi altri 65mila numeri uno. Perisic? Un po' affaticato ma è a disposizione. Keita? Ha svolto gli ultimi allenamenti nel modo corretto"

14.45 - Prima del ritorno contro l'Eintracht Francoforte, gara da dentro o fuori, a San Siro per l'Inter c'è la SPAL. A breve il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, raggiungerà la sala stampa del Suning Training Centre per presentare la sfida valida per la 27esima giornata di Serie A. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com