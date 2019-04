LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Faremo tutto il possibile per battere l'Atalanta"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

15.24 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Quali sono le condizioni di Lautaro e de Vrij? - "Ci sono dei passaggi che vanno fatti quando sei in equilibrio. E' una situazione nella quale si è in una via di mezzo. Serve ancora qualche allenamento per capire, ma per domani è difficile per entrambi"

In cosa la squadra è cresciuta rispetto alla brutta gara d'andata? - "Quello che succede in ogni match ti fa crescere. L'Atalanta ha fatto vedere che con la sua ferocia può mettere in difficoltà chiunque. Certe cose le mettiamo da parte, altre ce le portiamo dietro. Tutte queste prese di posizione hanno fatto sì che in futuro si vedessero meno comportamenti non proprio perfetti. Bisogna essere disposti a vincere dando tutto. Alcuni vogliono farlo, senza mettere in campo ogni risorsa"

Sul futuro dello stadio qual è la sua posizione? - "Non ho i mezzi per giudicare, non posso mettere il dito su questioni che non mi competono. Lo stadio, in ogni caso, deve essere di livello per questi club, laddove la partecipazione è tanta"

San Siro è diviso per Icardi: chiede qualcosa in particolare ai tifosi in vista di domani? - "Mi aspetto che ci sia una volontà di aiutare la squadra, il gruppo e i colori per fare risultato contro un avversario che necessita di tutta la nostra forza"

Contro il Genoa la squadra ha fatto un ulteriore passo in avanti: in questi due mesi senza Icardi è cresciuta come gruppo? - "Questi mesi sono stati importanti per valutare che l'Inter è una squadra e non un gruppo di individualità. Nel tragitto ci sono momenti nei quali vanno fatte riflessioni approfondite, non vanno fatte scelte ritardate perché gli altri invece sono puntuali. Bisogna essere autentici, non troppo timidi, sempre chiari con se stessi. Credo che la squadra abbia reagito nel modo giusto, raggiungendo risultati con chiunque abbia giocato in questa stagione. Il gruppo è qualitativo, dispone di conoscenze e personalità abbastanza per lottare per un posto in Champions League. Le decisioni che si prendono vanno poi mantenute nel tempo, con correttezza per la posizione, il momento e il modo di lavorare. Che ci sia stata anche una reazione da parte di Icardi è sintomo di grande convinzione"

Senza Zapata si aspetta una sorpresa da Gasperini? - "Anche noi abbiamo fuori Lautaro. Hanno però anche Barrow che era diventato a un certo punto un obiettivo di mercato. Secondo me però gioca Gomez davanti. Gasperini non si è ancora espresso e perciò non ho preparato la contro-mossa"

Cosa la incuriosisce dell'Atalanta? - "Un po' tutto ciò che hanno le squadre forti, per certi versi è una squadra giovane, per altri meno. Ha personalità questa squadra, sono tutti tosti dal punto di vista della forza. Persino Gasperini e Gomez sembrano grossi quando ci giochi contro. Riescono a metterla sul duello individuale. Sono convinti di vincere il duello personale, sanno cosa fare in campo, scalano e costruiscono dal basso, vengono a proporre calcio in verticale, cambiando con facilità lato grazie ai quinti offensivi: uno va a crossare, l'altro chiude sul secondo palo. Sulle palle inattive sono una delle squadre più pericolose, noi invece facciamo una cosa un po' più mista. Abbiamo le carte in regola per andarci a difendere sulle loro proposte, poi attaccheremo ovviamente. Dovremo essere svegli per quelle due orette"

Lei si è dovuto adattare alle caratteristiche dei suoi giocatori come Gasperini ha fatto con i giovani? - "Mi sento in grado di poter dire che non è reale questo assunto. Lui è un tecnico che la sa lunga, ce lo ha fatto vedere anche a noi a Bergamo. Sa stare in quella posizione, sviluppare al meglio la sua professione. Capita a tutti di non riuscire a esibire talvolta tutto il massimo delle potenzialità a disposizione"

Consideri questa sfida come un set-point? - "Sì, è una gara massiccia per l'importanza di classifica, contro una concorrente diretta che gioca stabilmente per l'alta classifica. Affrontiamo una squadra fisica, bella non per caso. In questi ultimi anni ha mantenuto un'identità di gioco, con Gasperini ha giocato grandi partite e certo hanno smesso di essere solo una rivelazione, anche in ambito europeo. Hanno tutte le carte in regola per ambire alla Champions"

15.00 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

A Inter TV - "Contro il Genoa volevamo fare una gara differente e ci siamo riusciti. Atalanta? E' una delle squadre forti in Serie A e non per caso. Stabilmente gioca per le zone alte, è stata apprezzata anche a livello europeo e anche per loro iniziano d'ora in avanti le complicazioni delle attese. Hanno imposto a tutti la voglia di andarli a vedere allo stadio. Gasperini ha trasmesso una mentalità ben chiara. Assenze? Abbiamo le forze che servono per affrontare una gara massiccia sotto l'aspetto del risultato per affrontare queste squadre che lottano per la Champions. Dobbiamo essere pronti sia fisicamente sia mentalmente. San Siro? Fondamentale. L'Inter è di chi le vuole bene. E loro si aspettano un altro grande risultato. Faremo tutto il possibile per vincere"

14.30 - Contro un'Atalanta in grande forma, l'Inter ha la possibilità di allungare sul quinto posto in maniera considerevole. Assenti ancora de Vrij e Lautaro. A breve il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, analizzerà la sfida del Meazza valida per la 31^ giornata di Serie A. Segui la conferenza stampa LIVE su TuttoMercatoWeb.com