LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Futuro? Chi ne parla avrà i suoi buoni motivi"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato ad Appiano Gentile (CO)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

14.45 - Scalata al quarto posto, con il Milan a -1 e contro un Chievo già retrocesso, domani a San Siro (ultimo successo il 10 marzo) l'Inter non può sbagliare. Chiede ai suoi la vittoria Luciano Spalletti che a breve, dalla sala stampa del Suning Training Centre di Appiano Gentile, presenterà la sfida valida per la 36^ giornata di Serie A. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

15.16 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Con il Milan a -1 e la vittoria dell'Atalanta la squadra quanto è sotto pressione? "Difficile sentire pressione. Una squadra come l'Inter non è mai tranquilla con nessun risultato. C'è sempre un obiettivo superiore da raggiungere. Normale che gli altri vincano come deve esserlo per noi domani sera contro il Chievo"

Come si prepara una gara così importante nonostante le voci sul futuro? "Se i giornali scrivono da mesi che il prossimo anno non sarò più su questa panchina avranno i loro buoni "Robert Redford" motivi. Nel calcio funziona così. Tuttavia non ci sposta di un centimetro, possiamo anche aprire i cancelli e mostrare i nostri allenamenti. C'è solo una strada: vincere e centrare ancora una volta la Champions. Nella testa dei calciatori, nella mia, c'è solo l'Inter e il suo obiettivo"

Cosa non deve accadere domani? "Non riuscire a vincere e non mettere in campo tutte le nostre qualità. Siamo preparati per affrontare qualsiasi avversario come dimostrato nell'arco della stagione"

L'idea di poter raggiungere quota 72 punti la stimola o basta la Champions? "Non cambia molto, lo stimolo è sempre la prossima partita".

Alla fine del girone d'andata si era detto soddisfatto dei punti ottenuti, questo calo nel ritorno come si spiega? "Per quello che si è visto in campionato, tutte le squadre hanno creato problemi per la parte alta della classifica. In tante si sono inserite, togliendo punti a quelle che l'anno scorso hanno fatto meglio. C'è quindi più equilibrio e per questo è fondamentale raggiungere la quarta posizione. Cambia poco, conta stare dentro i primi quattro"

Se dovesse l'Inter arrivare quarta e lei non dovesse essere confermato, la vivrebbe come un mancato riconoscimento? "Non mi interessa del futuro, conta il momento. Al Meazza verranno quasi in 60mila persone per vincere questa partita, oggi non interessa a nessuno tutto ciò che è diverso dall'attualità"

Perché Gagliardini ultimamente ha trovato poco spazio? "Non c'è un motivo preciso, è un ottimo calciatore, si tratta solo di equilibrio. Anche domani ho possibilità di scelta nonostante l'assenza di Brozovic e anche senza di lui abbiamo fatto bene"

15.28 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti