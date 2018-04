LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Icardi ha sbagliato gol normali. Poco determinati"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: FCInterNews

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

21.22 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Quinta partita senza subire gol, in attacco c'è più convinzione ma a un certo punto è sembrato che la squadra avesse poca cattiveria.

"Effettivamente noi dobbiamo essere più determinati in quel momento lì, avremmo potuto fare delle scelte più veloci e invece abbiamo fatto ritornare in assetto difensivo gli avversari. Dobbiamo migliorare il taglio sui cross degli esterni. Ivan (Perisic, ndr) ci è riuscito domenica (sabato col Verona ndr), dobbiamo portare più densità in area".

Gli errori di Icardi sono giustificabili con la velocità del terreno bagnato?

"Può darsi tutto, io la spiego più facilmente: come alcune volte ha fatto gol non normali, oggi non ne ha fatti due normali".

A fine gara l'abbiamo vista parlare con il quarto uomo: cosa gli ha detto?

"Volevo baciare lui e l'arbitro... ma non ci sono stati (ride, ndr)".

Cosa è cambiato in Brozovic?

"Io non faccio mai niente, spesso devo dare ascolto ai comportamenti in campo. Poi è chiaro che un indirizzo lo devo dare alla squadra in qualche decisione che prendo. Lui, nel ruolo di trequartista, aveva bisogno di interpretare il campo come meglio voleva. Messo in un contesto più ristretto, avendogli creato un recinto dove passa la maggior parte di palloni, è fortissimo. Perché poi recupera il pallone e si sente responsabilizzato per la delicatezza del ruolo".

Come ha visto il Milan?

"Gattuso è più bravo di me per dirlo, non spenda la domanda con me".

21.15 - Inizia la conferenza stampa di Luciano Spalletti

20.55 - Solo 0-0 per un'Inter che, forse, più del Milan avrebbe meritato di vincere il derby della Madonnina. Questa sera i nerazzurri hanno comunque centrato il quinto risultato utile di fila senza subire gol. A breve il tecnico interista, Luciano Spalletti, raggiungerà la sala stampa del Meazza per analizzare la sfida. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com