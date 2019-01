LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Icardi-Lautaro rimandati. Skriniar? Fuori prezzo"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

20.48 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Su Skriniar - "Nessuno ha i soldi per acquistarlo. Milan rimane qui, è fuori prezzo"

Su Perisic - "Sotto l'aspetto della corsa ha fatto bene. Lautaro si comporta da attaccante e, per questo, era importante che Ivan uscisse sull'esterno. Il suo è stato un buonissimo lavoro, ha nel motore ancora roba e bisogna andargliela ad acchiappare. Deve darci quella qualità che serve alla squadra"

Su Miranda - "Ci sono voci e amicizie che fanno uscire delle cose sul suo conto. Così, inevitabilmente, finiscono per indebolire l'Inter. A me Joao non ha mai chiesto di andare via. Si allena sempre bene, è un professionista serio"

Sul tandem Lautaro-Icardi - "Nel primo tempo potevano fare meglio. Dal punto di vista tattico e delle scelte abbiamo talvolta sofferto. Fino a questo momento abbiamo fatto bene e stasera ne ho avuto la conferma. Al Benevento vanno fatti i complimenti: hanno giocato fino alla fine e si sono meritati i due gol realizzati"

Sullo stadio vuoto - "C'è il rischio che il livello, individuale e collettivo, si abbassi. Succede quando ci sono gare più abbordabili, ma anche più complicate perché in quel caso puoi davvero sentire la mancanza della spinta dei tifosi. E' una questione mentale, più che fisica. Ho letto striscioni e messaggi corretti perché in questa maniera non si vuol giocare. Non ci piace e quindi vanno trovate soluzioni differenti. Bisogna essere bravi a intervenire perché quelli penalizzati sono sempre gli altri. La passione non si può fermare"

20.34 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

20.15 - Risultato tennistico al Meazza dove l'Inter si sbarazza del Benevento per 6-2. Doppiette di Candreva e Lautaro più Icardi e Dalbert. Ora ai quarti di finale, i nerazzurri troveranno la Lazio. Tra poco il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, risponderà alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello Stadio San Siro. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com