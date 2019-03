LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Icardi non pronto. Rinnovo? Prossimo anno ci sarò"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

15.02 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Samaden ha elogiato molto Esposito: cosa ci può dire? - "È molto giovane anche se possiede una spiccata personalità e sintesi di cosa fare in area di rigore. Bisogna metterlo in condizione di diventare un uomo, crearsi quella corazza che gli possa permettere di difendersi al meglio nel futuro"

Rispetto al suo rinnovo come stanno le cose? - "Ci vedremo anche il prossimo anno"

Come procede il recupero di Nainggolan? - "Radja deve allenarsi con la squadra e ritrovare dei ritmi importanti per poter dare il meglio. E' comunque convocato"

L'Inter oggi è dove se l'era immaginata a inizio stagione? - "Si poteva andare agli ottavi di Champions, proseguire in Coppa Italia, ma come forza e modo di perdere certe gare, obiettivamente, non posso dire molto. Abbiamo lavorato abbastanza bene"

Quando potremo rivedere quindi Icardi considerando l'infrasettimanale? - "Mauro si è allenato in gruppo questa settimana, è rimasto fuori tanto tempo e nel frattempo sono successe cose nuove. Dalle prossime gare valuteremo"

Tornando agli infortuni, secondo lei si poteva ripensare il calendario? - "Ci sono delle esigenze da parte delle federazioni nel comporre una serie di partite. Diventa fondamentale per me che i calciatori in Nazionale abbiano un dialogo aperto con il mister e con i dottori, che ci sia totale collaborazione tra gli staff medici delle federazioni e quelli dei club di riferimento. Glielo avevamo detto ai nostri calciatori di mettere in evidenza la possibilità di ridurre il minutaggio, ma quando si tratta di giocatori giovani, desiderosi di mostrare il loro contributo, annullano poi i problemi e finiscono per giocare più del dovuto"

Vecino trequartista può essere riproposto? - "Il fatto di aver segnato subito lo ha anche aiutato, ma era partito comunque forte nel derby. Sa accompagnare l'azione fino all'area di rigore, va molto bene in progressione e così ha messo in difficoltà il Milan. Averlo ritrovato nel pieno delle sue qualità lascia presagire bene per il futuro"

Le prossime due sfide sono decisive? - "Se facciamo un'analisi fino a questo momento, possiamo dire che queste prossime due sfide saranno particolarmente pericolose quanto quella precedente, per come arrivavamo al derby. È importante che ci sia sempre la convinzione di poter vincere su qualsiasi campo"

Le sosta ha spezzato il momento positivo? - "Dipende come ci si arriva alla sosta. Se vinci una gara importante e poi con la Nazionali perdi due elementi importanti, chiaro che la sosta crea problemi. Fino a quel giorno però avevamo tre o quattro infortunati che abbiamo recuperato. Certo che in questa settimana non siamo stati fortunati, anche se abbiamo soluzioni all'altezza che ci daranno la possibilità di raggiungere l'obiettivo. Miranda è un titolare, Ranocchia ha avuto poco spazio ma quando è stato impiegato ha fatto vedere una condizione fisica e mentale eccellente"

Icardi come lo ha trovato? - "Per certi versi come un calciatore nuovo perché non era con noi da tanto tempo. Va inserito per bene nel nostro comportamento in allenamento. Visto quanto successo nell'ultimo periodo, compreso ieri, ritengo non sia in grado di aiutare i compagni in questo match. Non è convocato"

Che avversaria si aspetta di incontrare? - "La Lazio è una concorrente diretta che sta disputando un ottimo campionato, come del resto ha fatto negli ultimi due anni. Inzaghi li fa giocare bene e se non saremo bravi a limitare lo spazio nella trequarti ci creeranno sicuramente problemi. I tre punti perciò diventano pesanti"

14.45 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

A Inter TV - "Pesante fare a meno di calciatori importanti che stavano facendo bene. Chi li sostituirà farà altrettanto bene. Post-derby? Bisogna guardare oltre. È stata una bella partita che ha portato soddisfazioni, ma ora ci sono altre gare difficili, c'è da portare a casa il risultato contro una delle squadre più forti del campionato. Rivincita dopo la Coppa Italia? Sono in un buon momento, hanno qualità e possono mettere in difficoltà chiunque. Dovremo essere bravi a bloccare i loro giocatori più tecnici quando questi verranno a palleggiare tra le linee. La Lazio gioca corta, può contare su due quinti molto forti. Champions? Il tempo dei calcoli è in funzione della partita di domani dove servirà una prestazione importante. Ci sono tre punti in palio che valgono tantissimo contro una concorrente diretta".

14.15 - Sull'onda dell'entusiasmo post-derby, l'Inter (senza de Vrij e Lautaro, ma con un Icardi in più) si prepara ad affrontare la Lazio a San Siro, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori a fine gennaio. Tra poco il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, presenterà la sfida dalla sala stampa del Suning Training Centre di Appiano Gentile. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com