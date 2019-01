LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Il mercato mi toglie sempre qualcosa"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato ad Appiano Gentile (CO)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si aspetta un salto di qualità dai giocatori più talentuosi? - "Non ci sono stati risultati al di sotto delle aspettative, l'anno scorso abbiamo attraversato un momento negativo, ma anche altri molto positivi. I miei sono professionisti. Ci sono fasi in cui le cose ti vanno meglio, altre in cui vanno male, ma è un attimo che si finisce a parlare di disastro. Non mi aspetto qualcosa dai singoli, ragiono sempre in ottica collettivo. Non si dipende solo da un calciatore per arrivare nella zona Champions. Poi è chiaro che le potenzialità vanno utilizzate al meglio, ognuno di noi deve farlo. Se non altro deve tentare di farlo"

Fuori Thohir, dentro LionRock: segno di maggiore forza in futuro? - "Mi auguro di sì, fa piacere che ci siano prospettive importanti. La società e la sua storia se lo meritano, così come i nostri tifosi che sono molti. Gli vanno date risposte serie, vogliamo costruire una squadra sempre più forte"

Che settimana è stata tra infortunati e acciaccati? - "Si è sviluppata in maniera corretta, l'avevamo a completa a disposizione. Abbiamo organizzato tutti i contenuti necessari. Il mercato mi toglie sempre qualcosa, specie quando si giocano partite così difficili. Mettere altre attenzioni, toglie qualcosa di importante in certe gare. Poi ci sono piccoli contrattempi: febbre, botte in allenamento, affaticamenti. Non bisogna però farle diventare cose gravi"

A Inter TV - "Contro il Sassuolo non abbiamo mantenuto il nostro livello. A Torino vogliamo vincere contro un avversario molto forte, fisica e di corsa. I granata sanno sporcare la partita e dobbiamo stare attenti alle seconde palle, alle imprevedibilità, ai contrasti. Nainggolan? Non so se partirà dal primo minuto, sta lavorando per tornare al top. Ha bisogno di essere sostenuto"

12.05 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

11.45 - La seconda gara di ritorno l'Inter la giocherà a Torino, contro i granata di Mazzarri, dopo il pari scialbo ottenuto di fronte al Sassuolo tabù. Tra poco il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, presenterà la sfida valida per la 21^ giornata di Serie A. Segui il LIVE testuale su TuttoMercatoWeb.com