LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Il Milan ha qualità. Bonucci sorprende"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato ad Appiano Gentile (CO)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gente come Candreva e Icardi dovranno fare la voce grossa? - "I calciatori offensivi sono quelli che possono spostare l'ago della bilancia su due squadre di così grande livello. Questi uno contro uno, nelle scelte con lo specchietto in mano, l'intuizione è sempre la chiave. La giocata importante sposta eccome, ma sarà fondamentale riuscire ad avere la possibilità di giocare nella metà campo avversaria"

Quali duelli la stuzzicano? - "Il duello può dare un qualcosa in più, ma la gara è indirizzata dall'atteggiamento di squadra. E' un derby che ha caratteristiche belle, con due squadre che stanno bene e che vogliono vincere per l'alta classifica. Ci saranno quasi 80mila tifosi allo stadio. E' un derby che merita una città stupenda come Milano"

I due derby precedenti hanno dato possibilità di "svoltare" a chi lo ha vinto: il Milan se perde è tagliato fuori dalla corsa Champions? - "Sappiamo ciò che potremmo conquistare, loro rimarrebbero dentro una classifica importante. Non gli cambierebbe niente, ma è chiaro che i punti comincerebbero a essere diversi"

Il Milan con Gattuso è cambiato. Cancelo può essere una chiave per arginare l'ampiezza rossonera? - "Sono forti loro, ma noi abbiamo potenzialità e qualità impportanti. Loro stanno bene, giocano e costruiscono in maniera improvvisa. Bonucci finge di giocare corto e poi invece verticalizza. I terzini sono anche attaccanti esterni bravi a attaccare lo spazio nello stretto. Il Milan ha qualità. Bisogna essere consapevoli di poter dominare il gioco. Serve conoscenza tattica di ciò che fanno gli avversari. Dobbiamo andare al sodo"

Come sono entrati in quel momento negativo? - "Come ci entrano prima o poi tutti. C'è quel momento in cui non riesci a fare ciò che vorresti. E quando come a noi accade da anni uscirne diventa più difficile. Non ne siamo contenti, ma tutti volevano rimettere le cose a posto, facendo continue prove per non buttare via quanto fatto via. Abbiamo trovato la soluzione"

Due gare ravvicinate... come sta la squadra? - "No, nessuna preoccupazione. Vogliono giocare e sono tutti a disposizione compreso Ranocchia. Tutti vogliosissimi di essere scelti"

Brozovic viene da tre prestazioni consecutive ad alto livello: è un giocatore per indole portato ad essere discontinuo? - "Al momento è più preciso di altri. Il mio errore è stato volontario perché tutti i numeri delle sue giocate portavano a dire che fosse rischioso metterlo davanti alla difesa, quando abbassava il livello di continuità. Lo ha resposabilizzato questo recinto. Ora si sente più importante perché comanda lui davanti alla difesa. E' uno abbastanza anarchico, libero di andare dove gli pare ma adesso perde meno palloni e fa viaggiare il pallone più velocemente"

Il punto debole resta la testa? - "E' riuscire a mettere sempre il massimo della qualità dentro quei cento minuti. Durante la settimana tutti di tutti i pensieri positivi va fatta la sintesi"

Da dove arriva questa nuova aria fresca? - "Nasce da quello che hanno fatto i calciatori dal cuore pieno di Inter. Sono andati attraverso gli affetti, ciò di cui sono innamorati, del proprio lavoro. Sono innamorati dei propri i tifosi perché tutti seguono l'Inter"

Gattuso parla di un derby decisivo: lei? - "I miei calciatori sono stati bravi a rimettersi in condizione che non sia decisiva. Questa gara vale molto perché non tutti hanno a disposizione di portare a casa punti da un recupero. Serve il massimo"

16.17 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

15.45 - È di nuovo tempo di derby. Dopo la netta vittoria sul Verona per 3-0, l'Inter è pronta ad affrontare il Milan nella terza stracittadina della stagione. Il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, sta per raggiungere la sala stampa del Suning Training Centre per presentare la sfida, valida per il recupero della 27^ giornata di Serie A. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com