LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Il rigore ha condizionato. Mai parlato di vittoria"

23.11 - Terminata la conferenza stampa di Spalletti

Brozovic ha fatto un passo indietro rispetto al finale della passata stagione? - "Vero, può fare meglio ma tutti sono stati condizionati da una partita normale e piena di errori. Ripeto che la partita è stata influenzata dal rigore subìto. Poi dal quel momento è ovvio che comincia un'altra partita"

C'è stato un blocco rispetto alle forti aspettative? - "Non abbiamo capitalizzato le nostre occasioni e il rigore ha indubbiamente condizionato. Abbiamo provato poi a cambiare, ma l'approccio è stato sbagliato. Non abbiamo gladiatori in questa squadra, ma la partita è stata fatta come dovevamo. Ci sono state però troppe palle perse e ripartenze subite"

Ci sono stati giocatori comunque sottotono - "Dispiace per i nostri tifosi. Lavoreremo seriamente e di più. Vale per tutti, non solo per qualcuno. Si incasina una gara per una scelta e bisogna fare attenzione. Per questo ho cambiato poco, considerato anche gli assenti"

Come giudica Martinez e Dalbert? - "Nessuno è andato oltre la normalità, sono dentro le condizioni della squadra. Sono quelli che hanno giocato di più e su questo eravamo tranquilli. Dovevamo fare delle sostituzioni e sono state fatte. A Madrid, appena sette giorni fa, questa squadra aveva giocato una grande partita. Eravamo sul sicuro e si cercava un'ulteriore spinta che non è arrivata"

Inter tutt'altro che pronta come aveva detto... - "Ho detto che eravamo pronti non che avremmo vinto. Si poteva fare di più, per lunghi tratti abbiamo fatto la gara con le difficoltà del terreno. Senza cercare alibi anche se può danneggiare un campo non ottimale. Ogni volta che si perdeva palla non eravamo in equilibrio per recuperare. Questa è stata una differenza clamorosa e il Sassuolo ha vinto meritatamente. Bravo a giocare in velocità e a gestire benissimo gli spazi"

23.00 - Iniziata la conferenza stampa di Spalletti

22.45 - Esordio amaro per l'Inter che soccombe, ancora una volta, contro il nuovo Sassuolo di De Zerbi. Il rigore di Berardi nel primo tempo vale la prima sconfitta della stagione. Il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, è atteso in sala stampa per la conferenza post partita.