LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Infortuni? È normale. Su Icardi fate pure il vostro film"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di PhotoViews

18.09 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Oggi i tifosi hanno cantato di più, ma anche fischiato di più... - "Il pubblico dell'Inter vuole bene a questa squadra. Chiaro che se non faccio risultati mi vengono addosso. Qualche fischio oggi lo abbiamo sentito, ma alla fine loro sono presenti, vicini ai campioni che compongono la loro squadra del cuore"

Miranda e Brozovic recuperano per giovedì? - "Difficile, chi giocherà dovrà fare gli straordinari e qualcuno verrà anche posizionato fuori ruolo"

Possiamo dire che oggi siete stati cinici e meno divertenti? - "Il divertimento, quando c'è questa posta in palio, conta relativamente. Nell'esasperazione conta solo fare risultato. Io non mi sposto di un centimetro, credo di aver ragione da vendere su questo. Ora andiamoci a giocare due gare fondamentali, all'obiettivo ci arrivi solo con la voglia di far vedere qualità. Il risultato in ogni caso devi portarlo a casa lo stesso"

Per giovedì, considerando le assenze, può anche giocare a tre in difesa? - "Si, andranno fatte delle valutazioni e secondo me le soluzioni alla fine le troveremo"

Siccome ci sono due gare fondamentali, Marotta parla di buon senso, ti aspetti di avere un Icardi più in settimana? - "Se avessi fatto fare 20 minuti in più a Keita sarebbe stato meglio, ma ormai sta bene, ha smaltito il problema. E' un recupero importante per noi. Quello che può crearci un problema giovedì è l'assenza di alternative. Contro le grandi però a San Siro non le abbiamo sbagliate. Siamo sempre stati dentro ai match importanti, laddove invece sono stati commessi errori nelle gare apparentemente più semplici. I nostri avversari si nutrono delle nostre sicurezze. L'Inter ha ancora qualche colpo da sparare. Su Icardi non dico niente perché altrimenti non parliamo più di calcio. Voi tutti continuate pure a fare il vostro film..."

Vittoria importantissima, ora come ci arrivate a queste due partite determinante? - "Primo tempo complicato, ma arriviamo benissimo grazie a questa vittoria. Qualche problemino fisico ci dispiace, ma succede, è normale quando ci sono gare tanto ravvicinate. Sono d'accordo con la non ammonizione a Petagna nel colpo involontario a Miranda. E' una bravissima persona, però gli ha spaccato il setto nasale. A fine primo tempo i ragazzi si sono parlati, gli ho detto di mettersi a cinque e si sono incastrati subito benissimo. Candreva più vicino a Lautaro ha permesso un baricentro più alto. Bravissimo de Vrij a chiudere largo sulla fascia: non me lo aspettavo. Ranocchia ci ha messo personalità. Nel primo tempo non eravamo quelli veri, l'emozione a volte ti viene, ma poi non deve diventare timore. La paura è un'altra cosa. Chi ha paura deve fare altro e non giocare a calcio. Gagliardini dopo il gol era tutto un altro calciatore, Dalbert fa bene due passaggi e poi inizia a fare una partita di qualità. Ho visto una squadra con il fuoco dentro. Non deve accadere come a Francoforte che dopo un buon primo tempo, l'avversario abbaia un po' e noi ci abbassiamo"

17.49 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

17.15 - Dopo i pari con Fiorentina e Eintracht, oltre la sconfitta di Cagliari, l'Inter torna a San Siro e sorride grazie ai gol di Politano e Gagliardini: Milan di nuovo a -1. A breve il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, raggiungerà la sala stampa dello Stadio San Siro per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com