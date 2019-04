LIVE TMW - Inter, Spalletti: "La squadra ha dimostrato professionalità"

Fonte: Inviato a Marassi

L'Inter torna al successo dopo la sconfitta interna con la Lazio. I nerazzurri espugnano il "Ferraris" di Genova superando i rossoblu di Prandelli . Fra pochi istanti il tecnico Luciano Spalletti interverrà in conferenza stampa per analizzare la gara. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Si può dire che è stata una grande partita?

"Si può dire tutto quello che di bene bisogna dire ad una squadra che viene a giocare una gara di questo livello contro un avversario che ha fatto una grandissima partite 15 giorni fa battendo la Juve. Con Prandelli ha rifatto punti importanti e prestazioni importanti. Si sa che è un campo con un gradinata che incita la squadra e che dà quella vampate da cui è difficile difendersi. Fare un gioco come hanno fatto i nostri professionisti è sintomo di avere le idee chiare su una gestione che la squadra deve fare".

Il ritorno al gol di Icardi?

"E' andata come si voleva. A noi le cose vanno come si vuole e come si gestiscono. Noi questa l'abbiamo condotta così ed è andata così. Perisic e Politano hanno fatto una grande partita sulle fasce, Miranda e Skriniar hanno fatto una fase difensiva spettacolare, Brozovic ha creato gioco offensivo in cui Icardi ha fatto bene. Battere un rigore in questo momento è sintomo di grande personalità, si è confrontato con i compagni per batterlo e di conseguenza è andato tutto bene. E' stato sfortunato sul palo. Ci sta, ha concluso con determinazione e poi la palla ha sbattuto sul palo. Grande prova di Gagliardini che ha fatto una grande prova contro il Milan, rimasto fuori con la Lazio perché ho fatto scelte differenti. Ha fatto volume, fisicità. E' importante anche il minutaggio di Nainggolan".

La vedi come una vittoria tua?

"Le vittorie sono sempre di tutti. Quello che era lo slogan di questi due giorni è che in ogni momento noi siamo dalla parte dell'Inter. Siamo professionisti, siamo pagati per questo e bisogna andare a lavorare in maniera molto seria per quello che è il sentimento della gente che ha a cuore l'Inter. Poi è chiaro che ci sono dei momenti non si lascia passare niente neanche se paghi. Ora c'era da fare un passo verso l'Inter, io dovevo essere quello che lo faceva prima di tutti e l'ho fatto. Mi aspettavo ci fosse da parte di tutti, qualcosa è mancato ma secondo me ora con questa vittoria va a posto. La squadra ha dimostrato grande professionalità e intelligenza. Abbiamo un attaccante in più a disposizione e di conseguenza si può andare ad affrontare queste partite".