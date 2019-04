LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Lautaro può partire dall'inizio. Sintonia con il club"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

11.45 - I punti di margine sul quarto posto sono 5, ma l'Inter di fronte a un calendario duro non può permettersi di rilassare troppo la mente. A Frosinone tornano de Vrij e Lautaro, out il solo Brozovic. Tra poco il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, analizzerà la sfida in programma domani (20.30) al Benito Stirpe dalla sala stampa del Suning Training Centre di Appiano Gentile. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com

A Inter TV - "Frosinone ambiente con tanta passione per il calcio. Proveranno a crearci problemi in ogni modo. Bisognerà andare lì con l'autorità di chi mette tutto ciò che ha a disposizione per superare una montagna. Servirà essere una squadra di carattere, senza nessun rimorso a fine gara. Abbiamo a disposizione tutti eccetto Brozovic. Vedremo le performance in generale del gruppo e sono tante. Baroni? Mi ha definito un grande e io faccio lo stesso. Tenere in piedi una squadra che non stava facendo bene, lavorando in maniera seria in un campionato difficile come il nostro vuol dire tanto. Pinamonti? Può diventare un top player"

12.19 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Come sta Lautaro, può giocare dal primo? - "Sta bene, ha svolto bene gli allenamenti e può anche giocare dal primo minuto"

È stata la squadra a riassettarsi subito con Icardi o è stato lei a dare indicazioni diverse dal solito? - "I top player trovano sempre la soluzione a tutto. Icardi e Lautaro sono due attaccanti centrali, possono giocare insieme in determinati momenti della partita. Poi è chiaro che uno attacca la porta in maniera più feroce, l'altro ha più qualità nel venirsi a prendere il pallone. Stiamo però cercando il pelo nell'uovo. Non è servito nessuno sforzo alla squadra per adattarsi"

Cosa teme di questo Frosinone in salute? - "Prima di tutto Baroni: un allenatore, ma anche uno psicologo. La sua squadra è in salute, altrimenti non vinci a Firenze. Hanno entusiasmo e possono fare risultato adesso contro chiunque. Se ci si aggiunge il fattore campo e pubblico che lì ha una rilevanza importante, si capisce l'importanza che ricopre questo match"

I diffidati possono incidere nelle scelte di formazione? - "Quando sono molti è difficile stare attenti a tutto. Bisognerebbe succedesse qualcosa di incredibile perché si venga penalizzati in base alle scelte fatte. Entriamo nell'ottica che qualcuno di questi sei diffidati verrà ammonito"

Cosa le fa scegliere tra Lautaro e Icardi? - "Potrei avere lo stesso dubbio con tanti giocatori in rosa, si fanno gli stessi ragionamenti"

Nainggolan ha detto di essere in debito con lei: cosa deve fare per saldarlo? - "Radja non è in debito con me, si mette l'Inter davanti a tutto e quindi le sue attenzioni vanno fatte alla squadra, se vuole avere a cuore qualcosa"

State già programmando il futuro con la società? - "Ci siamo incontrati e abbiamo deciso che non bisogna avere rimorsi in questo finale di Serie A. Dobbiamo fare tutto per il forziere: la Champions League. Il tesoro è questo. Siamo in sintonia per ciò che riguarda quello che deve essere fatto d'ora in avanti, fino alla fine del campionato. Poi si vedrà. Non c'è possibilità alcuna di trascurare nulla, anche perché poi non lo recuperi più"

Sui social ha parlato dell'importanza della concentrazione: era un messaggio indiretto alle troppe chiacchiere sul futuro? - "Voglio rendere merito alla professionalità dei miei calciatori. Per me vedere una firma importante trattare questo argomento è già una garanzia. Poi c'è chi si propone, chi tratta, ma a patto che si faccia sempre il bene dell'Inter. Nulla da dire su questo. Chi lo fa, deve dimostrare di avere a cuore i tifosi interisti"

Domani può essere un'opportunità per Dalbert? - "Se il concetto è quello di far giocare chi ha trovato meno spazio ultimamente i nomi sono tanti. Dalbert si allena bene, è un calciatore forte. Ogni scelta però verrà fatta guardando alla prestazione che mi aspetto di vedere"

Considerando lo scontro diretto tra Milan e Lazio, questa può essere una giornata fondamentale? - "Ci saranno partite difficili da giocare e per questo non serve fare conti. L'Inter secondo me ha fatto vedere di saper stare in campo e vincere le partite in ogni caso. Importante è il peso della prestazione, il carattere che si esibisce in partita. Ogni risultato, a questo punto della stagione, può fare la differenza"

12.35 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti