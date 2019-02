LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Lautaro un carro armato. Nainggolan gira meglio"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Ha detto che le ha fatto piacere vedere Icardi allo stadio... - "Tento di fare quel che si è deciso. Le parole di Marotta completano il mio umore e il mio sentimento in questa vicenda. Siamo tutti sullo stesso carro"

Come si può migliorare ancora sulle corsie? - "Il top lo raggiungi con la libertà mentale e la fantasia. Le reazioni sono sempre umane, sono ragazzi che hanno sentimenti e umore. Nelle difficoltà si acchiappa meno e lo abbiamo visto l'anno scorso oltre che negli anni precedenti. Bisogna tenere duro, esibire professionalità. Stasera è nato qualcosa di buono. Il pubblico ci è stato vicino: bello il supporto del nostro pubblico dopo il gol del pari della Samp"

Nainggolan ora gira meglio...- "Vero, sono contento, ha proposto quelle vampate di cui tanto si è parlato quando non si vedevano. Altro passo in avanti, siamo sulla strada buona"

Lautaro ha mostrato tanta personalità: soddisfatto? - "Lautaro lo conosco bene, io e i compagni, ha carattere e forza, farà gol. Ha giocato due gare in pochi giorni e non ha facile. Lui è uno di quei giocatori che va a lottare pensando di arrivare sempre prima dell'avversario anche se in ritardo di dieci metri. Significa dispendio enorme di energia. Fare il titolare, sostituire il ruolo di Icardi, non è semplice eppure lui nonostante la botta che ha preso a Vienna ha fatto una grande partita. Nel secondo tempo ho visto un carro armato. Encomiabile per averci messo il cuore"

