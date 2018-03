LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Le prossime gare diranno se siamo da Champions"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

17.57 - Terminata la conferenza di Luciano Spalletti

Se avesse subito gol da rimessa laterale cosa avrebbe detto ai suoi? - "Andrebbe fatta a Pecchia questa domanda. Io faccio i complimenti ai miei per aver sfruttato bene quell'occasione. Ci sono allenatori che in allenamento fischiano una punizione apposta perché vogliono provare la rapidità di gestione dei suoi. I miei sono stati bravi".

Le avversarie non volano... questo dà fiducia? - "Al momento che non si fanno risultati allora si mette il dito dentro. La Juve che vince da sei anni ha comunque passato momenti sotto tono. Non si possono vincere tutte le partite. Quando le cose non girano i calciatori rallentano e non riescono a uscirne. E' una cosa del tutto naturale. Ora Icardi e Perisic con i loro gol hanno portato nuovi stimoli".

E Brozovic? - "Ci ho messo troppo a trovargli questa nuova posizione. Ha fatto vedere che è una soluzione possibile. Anzi credevo di limitarlo e invece ha portato qualità e dinamismo".

Cosa ha riacceso Perisic? - "La squadra che restituisce tutto a tutti quando gira bene. Quando non faceva gol dava meno. Ora la palla arriva a destinazione viva, la sintesi è più veloce, qualche calciatore sta attraversando un periodo ottimale e dà tutto il proprio contributo".

Lei aveva già previsto tutto? - "E' difficile mettere tutti d'accordo. Da dentro c'è qualche possibilità in più per analizzare le cose. Oggi ho visto una gran partita. Era difficile fare gol e determinare il match. Vorrei sapere però perché nel finale in sei contro tre abbiamo fallito il 4-0".

Perché la squadra non ha reso sempre in questo modo? - "I miei calciatori non hanno lo stesso carattere tutti i giorni. Non è presunzione, ma una non completezza caratteriale. Le prossime tre trasferte possono dire molto sulla posizione finale dell'Inter in questo campionato".

Rafinha può giocare anche di più? - "L'obiettivo è farlo rendere bene. Lo sostituisco perché c'è il derby fra tre giorni. Si cerca di dosare i problemi di condizione in base al momento. Lui arriva da un infortunio e quindi deve gestirsi bene".

17.47 - Iniziata la conferenza di Luciano Spalletti

17.15 - Quarto risultato utile di fila per l'Inter senza subire gol. Il 3-0 al Verona può far sorridere l'ambiente nerazzurro in vista del derby di mercoledì. Tra poco il tecnico interista, Luciano Spalletti, raggiungerà la sala stampa del Meazza per analizzare la sfida. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com