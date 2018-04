LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Meriti alla mia squadra. Loro senza tanti titolari"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

23.43 - Terminata la conferenza

Modulo un po' anarchico stasera: era tutto studiato? - "Stasera Icardi ha fatto benissimo il lavoro di venire a giocare più basso, attaccando poi la loro linea di difesa dai anche dai lati. C'è comunque un continuo prendere misure all'avversario. Se riesci a farlo puoi costringerli a stanziare nella via di mezzo"

Che test è stato? - "L'Atalanta ha giocato molto al di là delle sue possibilità e stasera è successo il contrario. Non mi sta bene fare certi discorsi. Loro avevano fuori giocatori di grande qualità. Auguro il meglio al Cagliari e al nuovo ds, un amico, Carli"

Che spunti ha oggi da Rafinha e Karamoh. E Vecino? - "Se riusciamo a far salire Joao, possiamo anche tenere lontani gli esterni avversari. Così possiamo aumentare la nostra qualità. Vecino ho preferito non rischiarlo"

23.36 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

23.05 - L'Inter torna a vincere contro un avversario che non riesce mai a calciare in porta. Il risultato, di 4-0, è il risultato di un dominio assoluto da parte della formazione nerazzurra sul Cagliari. A breve, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti raggiungerà la sala stampa del Meazza per analizzare la sfida. Segui il LIVE su TuttoMercatoWeb.com