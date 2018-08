LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Messo in imbarazzo i tifosi. Anti-Juve? Non lo so"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

15.27 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Come sta il gruppo sul piano fisico? - "Bene escluso Radja. Keita è sempre più dentro. Il Torino contro la Roma ha giocato un match corretto e misurato, mostrando qualità e idee precise con le ali molto alte. Queste attenzioni sulla marcatura preventiva sarà determinante visto quanto successo a Reggio Emilia"

I numeri di Icardi non mentono: aspetta i suoi gol? - "Deve farli per la squadra, per la classifica finale. E' sempre stato un grande bomber dalle caratteristiche ben precise. Deve dialogare molto con il gruppo, ma può migliorare la difficoltà che si deve andare a creare agli avversari. I difensori preferiscono un centravanti che resta parcheggiato in area o uno che svaria e che quindi chiede loro di adattarsi? Io la conosco la risposta. Provate un po' a pensare a Ibrahimovic e Messi. Sono estremamente differenti. Questo intendo"

Dalbert l'ha delusa contro il Sassuolo? - "Ha fatto la sua gara come gli altri. Non si deve addossargli nessuna colpa. So che potrà diventare un grande calciatore. Deve saper convivere con le tensioni con la Serie A per trovare equilibrio. Io lo conosco bene: se non credessi in lui avrei chiesto la cessione. Invece è qui con noi e ci resterà"

La sconfitta ha minato la sua idea di gioco? - "Penso che siamo una squadra forte, che ha l'obbligo di fare un campionato importante. Non so se come riportate significa essere l'anti-Juve, casomai parlerei di anti-Roma e anti-Napoli vista la differenza di punti e mentalità acquisite con le vittorie negli scorsi anni. Se siamo qui a parlare però sempre delle stesse cose, magari non siamo l'anti nulla"

Che Torino si aspetta? - "Una squadra che lotta col coltello tra i denti. Noi dobbiamo avere reazione, stare nel contesto della partita, cercare la vittoria sia nel pulito che nello sporco, senza rinunciare ai momenti per fare gol. Quando non ci si riesce col gioco, si deve andare oltre, al di là delle nostre normali capacità"

La squadra non si adegua al clima partita. E' un difetto? - "Abbiamo messo in imbarazzo il mondo interista perché dentro quella gara è mancato quel collaudato e quelle certezze che avevamo superato per la lotta al quarto posto. Anche il nuovo per funzionare bene deve essere sorretto dalle certezze del passato. Certe cose però si possono evitare. Bisogna riconoscere l'etica del lavoro di questi calciatori che mette sempre a posto tutto. Io l'ho vista"

Il suo pensiero sulla VAR: bene così com'è? - "Resto sempre della stessa idea. Le modifiche sono state fatte per avere più giustizia. Ora accettiamo, ma le regole bisogna conoscerle bene. Mi è dispiaciuta la sanzione, ci sono rimasto male quando ho letto di offese post partita. Forse anche qui dovrebbe entrare in azione la VAR. Il mio punto di vista mi è costato caro, al di là della sanzione stessa"

Nainggolan come sta? - "E' convocato, ma bisogna stare attenti. C'è uno staff di qualità che lo sta seguendo e che dà valutazioni costanti. Dei rischi ci sono, vedremo domani"

Quanto e come cambierà l'Inter domani? - "Ci sono delle cose avvenute da riprendere e riconoscere, altre no. Bisogna valutare ciò che si ha a disposizione. Sono convinto di aver fatto scelte giuste. Qualcosa è andata non bene"

15.08 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

14.45 - Domani l'Inter esordirà a San Siro. Contro il Torino, i tifosi chiedono la prima vittoria dopo il ko di Reggio Emilia. Tra poco il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti presenterà la sfida al Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com