LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Nainggolan ok. Ora in ballo fetta del nostro futuro"

15.06 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Si aspetta di più, viste le sue potenzialità, da Perisic? - "Tatticamente Ivan mette a posto diverse situazioni, nascondendosi nel fare una cosa per farne meglio un'altra però rischia di far fatica. A me va bene così, va un lavoro scomodo e per questo balza meno agli occhi la sua potenzialità in fase offensiva. Certo, essendo un attaccante esterno, seguendo come fa spesso il suo avversario, ci fa sempre guadagnare qualcosa"

Ha trovato un Icardi ancora più consapevole dopo il gol in Nazionale? - "Mauro è uno specialista, sente il pallone più leggero rispetto agli altri, ci mette sempre del suo. Ha delle potenizialità infinite e noi lo metteremo sempre in condiione di potersi esprimere al meglio. Lo vedo dannarsi l'anima quando cerca di abbassarsi sulla trequarti e dialogare di più con la squadra"

Si aspettava Politano così ad alti livelli? - "Mi aspetto ancora di più. Ha evidenziato personalità, doti caratteriali di chi vuole sempre puntare l'uomo e creare cose impreviste. Bene anche Gagliardini che gli ha dato una palla eccezionale"

Chi sono le alternative più pronte quanto a esterni? - "Se si gioca a quattro dietro, oltre i disponibili D'Ambrosio e Asamoah non ce ne sono moltissimi. In campo internazionale ha giocato sulla fascia Skriniar e molto bene. Per Vrsaljko siamo fiduciosi di recuperarlo in breve tempo. Dalbert purtroppo non poteva essere dentro la Lista ma è un peccato perché ha qualità e stava attraversando un buon momento. Non lo abbiamo mai visto nel pieno delle sue condizioni: spero accadrà presto"

Secondo lei perché cosi tanti infortuni che non colpiscono comunque solo l'Inter? - "Ho una mia teoria. Succede più alle grandi squadre perché c'è più tensione, più pressione nel dover portare a tutti i costi il risultato a casa. Può succedere che qualcuno si faccia male anche se non mi sembra che all'Inter capiti spesso. Siamo pronti a far fronte a eventuali problemini e gestire certe vicende. Certo, se succedono tutti nello stesso ruolo nasce il problema di adattare gli altri. Non ho comunque grossi problemi. Mercato ormai alle porte, ci faremo trovare pronti sia in entrata che in uscita"

Keita può giocare contro il Frosinone? - "Ha un timbro da top, ha convinzione e sfacciataggine di andare a proportela con qualsiasi avversario e in qualsiasi momento. Bisogna stare attenti comunque al pacchetto di partite che ci aspetta. Valutare non tanto la forza ma le caratteristiche. Anche lui è in condizione di giocare"

Nainggolan è rimasto ad allenarsi: è pronto per giocare dall'inizio? - "La sua condizione fisica è estrosa, è un calciatore che in dieci minuti può dare un'impennata alla gara con le sue vampate. E' completamente recuperato, mi fa molto piacere averlo a disposizione"

Con i doppi impegni sceglierà i giocatori in modo differente? - "Vanno valutati i metri che i giocatori andranno a percorrere in queste gare. Non è tanto chi scelgo, ma il cumulo dei metri che vanno fatti. Intendo, il fardello delle pressioni emotive che ti stanca e ti costringe a tirare fiato. I nomi si equivalgono, la nostra rosa è costruita per stare dentro a ogni possibilità di vittoria"

Marotta cosa porterà all'Inter? - "Bisogna aspettare i segnali della società e del presidente. C'è una trattativa in stato avanzato, ma aspettiamo il presidente di ritorno dalla Cina. Come detto Marotta è un trequatista che gioca benissimo tra le linee. Uno che sa benissimo dove andare in base alle intenzioni. La sua storia se l'è costruita da solo. Le vittorie che ha portato a casa sono il messaggio più pratico"

Visto il tour de force: domani si aspetta un ulteriore step psicologico? - "Non la metterei su questo piano. E' certo fondamentale che venga presa in considerazione la gara di Londra, ma domani è la prima per importanza. C'è in ballo una fetta del nostro futuro. Deve esserci una crescita totale e non solo in funzione di qualche partita. Dobbiamo dare forte considerazione a qualsiasi avversario. L'Inter genera stimoli ulteriori nei suoi avversari, troveremo un avversario più forte del normale"

14.42 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

14.15 - Parola d'ordine: reagire. E anche in fretta. Vincere contro il Frosinone per arrivare pronti alla sfida di Champions contro il Tottenham. Questo l'obiettivo dell'Inter di Luciano Spalletti che, a breve, presenterà la gara di domani valida per la 13esima giornata di Serie A. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com