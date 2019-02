LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Nessuno ferma le nostre ambizioni. Serve tempo"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

12.27 - Terminata la conferenza

Che ne pensa del minutaggio di cui dispone Bastoni? - "Possiamo mettercene molte di situazioni. L'Inter è costretta fare scambi, prestare calciatori con i quali ci si può giocare contro. Hanno la possibilità di sviluppare le loro capacità. Bastoni è forte e sono sicuro metterà in campo tutto quello che riterrà opportuno possa essere utile anche per noi"

Come ha visto in settimana i recuperi di Keita, Nainggolan e Borja? - "Keita sarà a disposizione dalla prossima partita: quando non giochi per un periodo lungo poi serve qualche giorno in più. In una mezz'ora però può darci un contributo. Radja l'ho visto sempre meglio, da lui mi aspetto grandi reazioni perché ha un passato nel quale ha dimostrato le sue qualità. Sa gestire le pressioni e deve mettere a disposizione ciò che sa fare. Borja non è a disposizione, pensavamo il suo infortunio fosse più leggero. Persiste la sua infiammazione"

Quante sono state importanti le parole di Marotta in settimana? - "Non so cosa abbia detto di differente di quanto non abbia sempre detto a me. Il messaggio della società è chiaro per quanto mi riguarda. Ci siamo legati per tre anni in estate perché eravamo consapevoli sarebbe stato un percorso che necessita di più tempo rispetto alle aspettative. Non è mai cambiato nulla e mi fa piacere sia lo stesso anche per il club. Niente e nessuno potrà fermare le cose che abbiamo in mente di realizzare. Le risposte non dobbiamo darle solo ai giornalisti, ma prima di tutto alle partite che andremo a giocare. Serve fare risultati e velocemente"

Quali sono le reali difficoltà che sta vivendo la squadra? - "Ci sono delle giocate che meritavano conclusioni diverse. In base alle statistiche abbiamo provato a fare gol più nell'ultimo periodo che quando si raggiungevano risultati importanti. Dobbiamo andare a fare una prestazione importante a Parma, dove ci aspettano delle piccole missioni: corse, contrasti, duelli fisici, colpi di testa dove siamo più forti rispetto a ciò che si è visto di recente. Se ne esce solo con il lavoro. Ora pigiamo forte nella direzione delle scelte che facciamo"

Cosa è mancato all'Inter nel 2019? - "E' mancato l'ultimo pezzetto delle nostre immense qualità. Succede a tutte le squadre poi di perdere elementi per infortunio e squalifica, poi ci sono le divagazioni relative al mercato. Icardi sta dentro a queste ragioni: il talento viene sempre dopo il lavoro di squadra. Senza non c'è bomber che può sistemare le sorti della squadra. E' tutto l'assieme che può farci evitare certe cadute"

Qual è l'aspetto sul quale bisognerà intervenire con maggiore urgenza? - "Ce ne sono diversi, la gara da giocare in Europa League non è abbordabile per quello che abbiamo fatto ultimamente. Dobbiamo lottare con qualsiasi squadra. Siamo professionisti che hanno della qualità. Se esprimiamo il nostro massimo possiamo vincere molte partite. Al massimo però ci arrivano in tanti per forza, motivazione e voglia. La differenza si fa dall'80% in poi"

Il problema è nella testa o nella tattica? - "Si possono fare piccole modifiche. Le gare giocate hanno dimostrato che la nostra è stata una scelta giusta. In campo bisogna mettere conoscenza tecnica e tattica, ma anche un po' di cuore che è quello che riesce sempre a fare la differenza. Bisogna andare a tirare in ballo l'orgoglio per i colori che portiamo. Dobbiamo lavorare con urgenza e convinzione sulle cose da migliorare"

E' lecito aspettarsi una svolta a Parma? - "Visti i risultati si può mettere in discussione tutto. Si rischia però di fare confusione, non è tutto da buttare. Certo, serve fare la prestazione per ripartire senza però dimenticare quanto di buono fatto in precedenza. Vogliamo fare la partita e al contempo mettere i contenuti. Cercheremo di migliorare"

12.08 - Iniziata la conferenza

