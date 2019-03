LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Orgogliosi di vedere un derby così bello"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Terminata qui la conferenza,

Sul giallo a Conti: "Non lo so, probabilmente ho visto male, mi è sembrato un fallo a gamba alta, ma è giusto che lo vadano a rivedere al VAR".

Sulla partita: "Cominciata con personalità, nel tentativo di andare a prendere la metà campo, poi a volte ci siamo riusciti e altre no. La differenza la fa la qualità dei calciatori, gli abbiamo fatto rivedere la partita dell'andata. C'erano tre calciatori diversi ma la squadra ha avuto le stesse potenzialità per rifare quella partita di ottobre".

Sull'impegno: "L'atteggiamento deve essere quello corretto, i ruoli sono stati fondamentali. Le distanze nella squadra sono state sempre perfette, sulla trequarti loro sono fortissimi perchè fanno girare palla, con gli ingressi di Calhanoglu e Suso, li è pensata bene dal punto di vista tattico da parte di Gattuso. Quindi li c'è bisogno di densità in quella parte del campo, è stata una gara difficile perchè loro hanno qualità".

Sul match: "Le scelte erano obbligate ma i giocatori l'hanno interpretata bene non lasciandosi intimorire da ciò che era successo precedentemente, da ciò che gli è stato detto in questi due giorni. Stasera i giocatori si sono comportati in maniera perfetta, questa è la prova che abbiamo queste qualità. Abbiamo vinto una grande partite contro un grande avversario, è stato un bel derby, bellissimo vedere un derby così bello".

