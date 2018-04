LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Orsato buon arbitro. Il giallo a Pjanic c'era"

Fonte: Dall'inviato a San Siro

Sul non darla vinta. "Non mi piace l'accostamento alla Juventus, non dobbiamo prenderlo per esempio, abbiamo il nostro modo di gestire e crediamo sia migliore. Poi loro hanno vinto tante cose, sono 6 anni che vincono il campionato, noi dobbiamo rifare ordine su alcune cose. Per quello che è stato lo sforzo e l'impegno, secondo me ce lo meritavamo.

Sul morale da risollevare. "Nelle riunioni tecniche andiamo a rivedere le cose... certo, poi arrivano risultati che ti creano difficoltà per la lotta di un obiettivo, è tutto l'anno che sei lì e diventa un fardello che diventa un po' pesante, sul groppone. Ora bisogna vedere come passi la nottata, poi da domani bisogna tentare di riorganizzare qualche discorso. Le orecchie non sono molto disponibili".

Su Orsato. "Per me è un grande arbitro, si sta lavorando bene con i direttori di gara, nella gestione di crescita e professionalità. Secondo me lavorano, qualcuno lo conosco, c'è l'intenzione di migliorare. La seconda ammonizione di Pjanic... beh, c'era".

Sul fallo Pjanic-Rafinha: "Rivedendolo in televisione è da ammonizione, non so come mai non gli abbia dato il giallo. Sulla sostituzione volevo sostituire Perisic, poi mi aveva detto che poteva restare. C'erano cinque minuti più altri cinque, con una partita difensiva e di ripartenza, dove c'era da fare soprattutto il trequartista, non permettendo il giro del pallone sulla trequarti. Il fardello dell'inferiorità numerica lo paghi a 10 minuti dalla fine. Nel primo tempo non siamo riusciti a stare corti".

Sul mea culpa. "I cambi sono sicuramente sbagliati perché hanno avuto questo esito qui".

